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Аршавин: «От „Зенита“ в Лиге чемпионов ждали прорыва, но случился провал»

сегодня, 17:20

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, ныне занимающий руководящий пост в клубе по вопросам работы с молодежью, оценил выступление петербургской команды в Лиге чемпионов.

Что касается Лиги чемпионов, конечно же, мы ждем прорыва. И не только я, наверное, руководство клуба. Но есть причины, по которым «Зенит» не смог этого добиться.

Это провал, да. Ждали прорыва. Почему он не случился? Можно много причин найти. Это тяжелый график, лидеры не были готовы, и не было состава оптимального в важнейших матчах. И это бы, честно, не гарантировало проход.

Когда это все накопилось, другие команды — хотя, может, по статусу они уступают «Зениту» — выглядели сильнее.

«Зенит» в группе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге» набрал 1 очко и занял последнее место в квартете.

Также недавно Аршавин сообщил, что «Зенит» рассматривает три трансфера.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 18:31
Между прорывом и провалом всего несколько шагов
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:24
Это позор российского футбола.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 18:10
Ну тут как в пословице, "обещанного три года ждут". Хотя еще пара таких сезонов и прорывом будет считаться попадание в ГЭ ЛЧ.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 17:58
Может потому что привыкли играть с использованием админресурса?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 17:56
Прорыва не получилось. Зато наверное у этой группы людей не хило так рвануло.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:51
Вот тут Шава прав!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:50
Провалились все , не только Зенит.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:50
Не ждали от них прорыва.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 17:44
да узпокойся уже, лично я ничего не ждал, нет игроков уровня Халка и Витселя и тренер тоже не торт, нет у него опыта, чтобы из 77 лепить лепешку ИМХО
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:43
Потому, что зенит к чемпионству в РПЛ за уши вытягивают потому и провал.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 17:32
"ваши ожидания это ваши проблемы" (с)
Futurista
Futurista
сегодня в 17:28
Зенит не отдает 1 место в РПЛ по понятиям и 4 место в группе ЛЧ по игре...
Cat01
Cat01
сегодня в 17:27
Всё верно Аршавин!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:26
С Семаком не дождётесь.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 17:23
Зенит совершил прорыв на 4 место
beefs
beefs
сегодня в 17:22
так всегда бывает, когда нет цели...
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