Аршавин: «От „Зенита“ в Лиге чемпионов ждали прорыва, но случился провал»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, ныне занимающий руководящий пост в клубе по вопросам работы с молодежью, оценил выступление петербургской команды в Лиге чемпионов.
Что касается Лиги чемпионов, конечно же, мы ждем прорыва. И не только я, наверное, руководство клуба. Но есть причины, по которым «Зенит» не смог этого добиться.
Это провал, да. Ждали прорыва. Почему он не случился? Можно много причин найти. Это тяжелый график, лидеры не были готовы, и не было состава оптимального в важнейших матчах. И это бы, честно, не гарантировало проход.
Когда это все накопилось, другие команды — хотя, может, по статусу они уступают «Зениту» — выглядели сильнее.
«Зенит» в группе с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге» набрал 1 очко и занял последнее место в квартете.
Также недавно Аршавин сообщил, что «Зенит» рассматривает три трансфера.