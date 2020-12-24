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Уткин: «Кикнадзе пригласили Дедом Морозом. Обещания раздавать он умеет»

сегодня, 16:18

Футбольный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал уход Василия Кикнадзе с поста генерального директора «Локомотива».

Здесь остаётся лишь развести руками, потому что всё по этому поводу уже сказано. Все проклятия, весь перечень событий, все поступки Кикнадзе, их логика, алогичность, противоречивость, может быть, даже выстроенность. Абсолютно всё уже проанализировано, выкрикнуто и в основном проклято болельщиками «Локомотива». Кикнадзе просто уходит, и всё. Наверное, его куда-то пригласили Дедом Морозом. Ну посмотрим, обещания раздавать он действительно здорово умеет.

Если честно, не вижу конкретно в Кикнадзе какого-то корня зла локомотивских бед. Логика назначения генерального директора «Локомотива» абсолютно неизвестна. Кто этим занимается? Совет директоров. Кто входит в совет директоров, вы знаете, но чьё слово важное, чьё слово решающее – этого не знает на самом деле никто.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 17:19, ред.
Ну вообще это взято из сегодняшгего выпуска Футбольного клуба с его канала. А в этой передаче всегда обозревались текущие события.
shlomo
shlomo ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 17:14
Ну если Василек свои три копейки не вставит, то это уже не новость...:))))....у Вас на вашей странице появилась новая лига....если есть желание, то милости просим...
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:04
неплохо прокрякала пекинская утка - а Васька слушает , да ест...
Аксинья
Аксинья
сегодня в 16:55
Остается его в Великий Устюг переселить к настоящему Деду Морозу))
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:49
Можно и поспорить с Уткиным(
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 16:31
Ушел да ушел.
drug01
drug01
сегодня в 16:22
Хорошо сказал что верно думает
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