Уткин: «Кикнадзе пригласили Дедом Морозом. Обещания раздавать он умеет»

Футбольный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал уход Василия Кикнадзе с поста генерального директора «Локомотива».

Здесь остаётся лишь развести руками, потому что всё по этому поводу уже сказано. Все проклятия, весь перечень событий, все поступки Кикнадзе, их логика, алогичность, противоречивость, может быть, даже выстроенность. Абсолютно всё уже проанализировано, выкрикнуто и в основном проклято болельщиками «Локомотива». Кикнадзе просто уходит, и всё. Наверное, его куда-то пригласили Дедом Морозом. Ну посмотрим, обещания раздавать он действительно здорово умеет.

Если честно, не вижу конкретно в Кикнадзе какого-то корня зла локомотивских бед. Логика назначения генерального директора «Локомотива» абсолютно неизвестна. Кто этим занимается? Совет директоров. Кто входит в совет директоров, вы знаете, но чьё слово важное, чьё слово решающее – этого не знает на самом деле никто.