22-летний миллиардер с русскими корнями стал владельцем «Сандерленда»

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сегодня, 09:10

22-летний миллиардер Кирилл Луи-Дрейфус стал новым владельцем «Сандерленда».

Клуб на официальном сайте объявил о достигнутом соглашении.

Луи-Дрейфус приобретает контрольный пакет акций клуба третьего по силе английского дивизиона у Стюарта Дональда. На данный момент английская футбольная лига занимается рассмотрением этого соглашения.

Кирилл – один из трёх сыновей Роберта Луи-Дрейфуса, генерального директора Adidas. Роберт ушел из жизни в 2009 году. Мать Кирилла — Маргарита Дрейфус (Богданова), уроженка Санкт-Петербурга. В ноябре 2020 года состояние Маргариты оценивалось Forbes в $5,6 млрд.

Ранее сообщалось, что новый владелец появится у «Бернли».