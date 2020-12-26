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22-летний миллиардер с русскими корнями стал владельцем «Сандерленда»

сегодня, 09:10

22-летний миллиардер Кирилл Луи-Дрейфус стал новым владельцем «Сандерленда».

Клуб на официальном сайте объявил о достигнутом соглашении.

Луи-Дрейфус приобретает контрольный пакет акций клуба третьего по силе английского дивизиона у Стюарта Дональда. На данный момент английская футбольная лига занимается рассмотрением этого соглашения.

Кирилл – один из трёх сыновей Роберта Луи-Дрейфуса, генерального директора Adidas. Роберт ушел из жизни в 2009 году. Мать Кирилла — Маргарита Дрейфус (Богданова), уроженка Санкт-Петербурга. В ноябре 2020 года состояние Маргариты оценивалось Forbes в $5,6 млрд.

Ранее сообщалось, что новый владелец появится у «Бернли».

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:59
Наши знают где деньги вкладывать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:52
Хорошо вот так, когда миллиарды в наследство капнули. Остаётся только выбрать себе клубик поближе к вилле и приобрести контрольный пакет акций. А не получится - можно на регби или хоккей переключиться. Денег-то море...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:52
Вот рождественская сказка для болельщиков "черных котов"!
Надеюсь парнишка приобрел себе не игрушку, а реально сможет поднять команду
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 09:46
Прочитал как Кирилл Луи де Фюнес
particular
particular
сегодня в 09:28
Парнишка с деньгами пробивает себе дорогу к вершинам британского истеблишмента, ибо без наличия клуба и других соответствующих атрибутов, лорды и пэры будут косо смотреть... Да и потом будут косится 🤔
Faustello
Faustello ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:20
Были бы корни, поднял бы, а так какой он нам соотечественник.
Но история интересная! Я бы даже сказал рождественская!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:17
ЛУЧШЕ БЫ ТАМБОВ ПОДНЯЛ...
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