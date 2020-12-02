Шюррле и Гётце купят долю в фирме, производящей марихуану

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02 декабря 2020, 09:24

Бывшие партнеры по сборной Германии и стали инвесторами известной фирмы.

По информации Bild, чемпионы мира 2014 года купят долю в фирме Sanity Group. Эта компания занимается выращиванием марихуаны в медицинских целях.

Шюррле завершил карьеру футболиста в июле 2020 года. Последним клубом Андре был московский «Спартак», за который он выступал на правах аренды.