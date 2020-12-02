Шюррле и Гётце купят долю в фирме, производящей марихуану

Бывшие партнеры по сборной Германии Андре Шюррле и Марио Гётце стали инвесторами известной фирмы.
По информации Bild, чемпионы мира 2014 года купят долю в фирме Sanity Group. Эта компания занимается выращиванием марихуаны в медицинских целях.
Шюррле завершил карьеру футболиста в июле 2020 года. Последним клубом Андре был московский «Спартак», за который он выступал на правах аренды.
Гётце в октябре перешел в ПСВ, ранее выступав за дортмундскую «Боруссию».
Сегодня 09:59, редактировал Сегодня 10:11
я известный травник юга раоссии. кто нибудь, дайте телефон этих ребят.
....в медицинских целях
Почему укроинский клон брулина позволяет оскорблять мою страну?
Сегодня 09:59, редактировал Сегодня 10:11
я известный травник юга раоссии. кто нибудь, дайте телефон этих ребят.
....в медицинских целях
Почему укроинский клон брулина позволяет оскорблять мою страну?
....в медицинских целях
....в медицинских целях