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Шюррле и Гётце купят долю в фирме, производящей марихуану

02 декабря 2020, 09:24

Бывшие партнеры по сборной Германии Андре Шюррле и Марио Гётце стали инвесторами известной фирмы.

По информации Bild, чемпионы мира 2014 года купят долю в фирме Sanity Group. Эта компания занимается выращиванием марихуаны в медицинских целях.

Шюррле завершил карьеру футболиста в июле 2020 года. Последним клубом Андре был московский «Спартак», за который он выступал на правах аренды.

Гётце в октябре перешел в ПСВ, ранее выступав за дортмундскую «Боруссию».

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Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответ LOpp (раскрыть)
02 декабря в 16:17
В штатах скорее всего
vastudio
vastudio
02 декабря в 15:05
https://www.facebook.com/sanitygroup/
berda2003
berda2003
02 декабря в 11:25
теперь партнёры по наркоте, прикольно...
ArgonS
ArgonS
02 декабря в 10:32, ред.
Я на стреме
Сегодня 09:59, редактировал Сегодня 10:11
я известный травник юга раоссии. кто нибудь, дайте телефон этих ребят.
....в медицинских целях


Почему укроинский клон брулина позволяет оскорблять мою страну?
Ezhil
Ezhil
02 декабря в 10:28
На бромантане потренеровался и в путь.
Я на стреме
Я на стреме
02 декабря в 09:59, ред.
я известный травник юга раоссии. кто нибудь, дайте телефон этих ребят.
....в медицинских целях
mihaluch
mihaluch
02 декабря в 09:59
В медицинских целях можно.
Legend 6
Legend 6 ответ ДСА (раскрыть)
02 декабря в 09:50
А почему нет? У нас что ли не выращивают?
cska vperiod
cska vperiod
02 декабря в 09:48
Только этим и могут заниматься люди хоть неделю побывавшие в тарасовке.
ДСА
ДСА
02 декабря в 09:41
А что так можно?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 декабря в 09:29
Им можно только позавидовать!🤣😜
LOpp
LOpp
02 декабря в 09:27
В Германии легализована марихуана?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 декабря в 09:25
Вот это бизнес!
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