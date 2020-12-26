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Чалханоглу продлит контракт с «Миланом» до 2024 года

сегодня, 15:33

Сообщается, что полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу в ближайшее время продлит контракт с клубом.

Стороны достигли договоренности, новый договор будет рассчитан до 2024 года.

26-летний футболист будет зарабатывать 3,5 млн евро в год без учета бонусов.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
сегодня в 16:18, ред.
Ну вот, 3,5 лимона это конечно итак много для уровня игры турка, но это уже хотя бы не 6 лимонов в год. Но думаю Милан зимой всё равно будет пробовать подписать Папу Гомеса из Аталанты - в первый раз за последние годы клуб борется за Скудетто, и явно нужно усиление (не всегда будет удаваться "на зубах" выгрызать очки в последние минуты).

P. S. Хорошо что клуб не потеряет игрока бесплатно, но если удастся подписать Гомеса, то я бы Чалханоглу летом всё равно продал... Не факт что он будет стабильно играть и дальше.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:36
Это стоящий игрок.
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