Чалханоглу продлит контракт с «Миланом» до 2024 года

Сообщается, что полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу в ближайшее время продлит контракт с клубом.
Стороны достигли договоренности, новый договор будет рассчитан до 2024 года.
26-летний футболист будет зарабатывать 3,5 млн евро в год без учета бонусов.
P. S. Хорошо что клуб не потеряет игрока бесплатно, но если удастся подписать Гомеса, то я бы Чалханоглу летом всё равно продал... Не факт что он будет стабильно играть и дальше.
P. S. Хорошо что клуб не потеряет игрока бесплатно, но если удастся подписать Гомеса, то я бы Чалханоглу летом всё равно продал... Не факт что он будет стабильно играть и дальше.