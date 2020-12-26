Чалханоглу продлит контракт с «Миланом» до 2024 года

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сегодня, 15:33

Сообщается, что полузащитник «Милана» в ближайшее время продлит контракт с клубом.

Стороны достигли договоренности, новый договор будет рассчитан до 2024 года.

26-летний футболист будет зарабатывать 3,5 млн евро в год без учета бонусов.