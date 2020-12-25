Тедеско согласился остаться в «Спартаке» до мая 2021 года

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о желании продолжить сотрудничество с главным тренером до мая 2021 года.

В последнее время средства массовой информации наполнились слухами о смене главного тренера «Спартака» и именами возможных кандидатов на эту роль. В связи с этим клуб выражает полную поддержку Доменико Тедеско и заявляет о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года.

Верим, что этот период станет еще одной успешной страницей в истории нашего клуба. Желаем Доменико и его семье счастливого Рождества и новогодних праздников и ждем его скорейшего возвращения в «Спартак».