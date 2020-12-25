Тедеско согласился остаться в «Спартаке» до мая 2021 года

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о желании продолжить сотрудничество с главным тренером Доменико Тедеско до мая 2021 года.
В последнее время средства массовой информации наполнились слухами о смене главного тренера «Спартака» и именами возможных кандидатов на эту роль. В связи с этим клуб выражает полную поддержку Доменико Тедеско и заявляет о желании продолжить сотрудничество с ним до мая 2021 года.
Верим, что этот период станет еще одной успешной страницей в истории нашего клуба. Желаем Доменико и его семье счастливого Рождества и новогодних праздников и ждем его скорейшего возвращения в «Спартак».
Доменико Тедеско:
Я счастлив, что клуб и команда хотят продолжить этот позитивный сезон со мной. Это знак большого доверия, и мы снова и снова показываем, насколько наши отношения полны честности и уважения.
Я полностью мотивирован и не могу дождаться возобновления сезона!