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Ловчев — о «Спартаке»: «Не помню, чтобы за 15 лет сменилось 17 тренеров»

сегодня, 14:32

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал решение московского клуба дать возможность главному тренеру Доменико Тедеско доработать до конца контракта.

Трудно сказать, насколько правильное это решение. Будем смотреть в мае. С одной стороны, трансферов никаких нет, усилений нет, а с другой стороны, при всем при этом он держит команду наверху турнирной таблицы. Могу сказать одно — я никогда не помню такого в команде. Мало того, что тренер объявляет о своем уходе из команды за полгода, но ведь еще и руководстве не пойми чего. Я, как воспитанник Старостина, никогда не помню, чтобы за 15 лет сменилось 17 тренеров. Да, тренеры менялись, но они не работали в команде по полгода. У «Спартака» отсутствует какая-либо логика принятия решений.

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Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 15:33
Я не понимаю, почему Спартак ещё не в книге рекордов Гиннесса по этому показателю? Такой рекорд мало кто в мире сможет переплюнуть.
beefs
beefs
сегодня в 15:21
друзья, как вы не садитесь...
spartak kursk
spartak kursk
сегодня в 14:48
Совершенно верно......В нынешнем Спартаке логика отсутствует напрочь....

Иначе как объяснить недовольство постоянными серебряными медалями и пустить под откос всё нажитое.А ведь нужно было потерпеть,и золото пришло бы гораздо раньше 2017 года...Нужна была стабильность,но выбрали другой путь.Хотя после провала нулевых Спартак стал на ноги,и появились Алекс,Видич...Но этого оказалось мало, и был выбран путь постоянного поиска приключений....
Kaguzuti
Kaguzuti
сегодня в 14:41
Обычное дело, отступные тренеров делятся, а болельщиков кормят мечтами.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:38
Может проще директора поменять
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