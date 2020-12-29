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Тренер «Сассуоло» высказался о слухах об интересе со стороны «Спартака»

29 декабря 2020, 19:25

Главный тренер «Сассуоло» Роберто де Зерби прокомментировал информацию об интересе со стороны «Спартака».

«Спартак»? Нет ни единого шанса на то, что я покину свой пост в этом году. Не хочу слушать никаких предложений.

Ранее появлялась информация, согласно которой московский «Спартак» предлагал де Зерби 3 млн евро в год.

Напомним, что нынешний главный тренер красно-белых Доменико Тедеско объявлял об уходе из клуба по истечении своего контракта, рассчитанного до лета 2021 года.

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Все комментарии
batman555
batman555
30 декабря 2020 в 02:45
Актер,в конце концов,мало подготовлен для такой ответственной роли.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
30 декабря 2020 в 00:36
Вряд ли он «Сассуоло» променяет на «Спартак», он же не Тедеско.
Zenit_84
Zenit_84
29 декабря 2020 в 23:45
Вот и весь сказ
Супервайзер
Супервайзер
29 декабря 2020 в 21:48
Раньше в межсезонье спортивные СМИ загружали нас тучами инфо о трансферах игроков.
Тедеско задал новый тренд. Теперь мы обсуждаем кандидатуры тренеров. СМИ есть, что написать.
bacek15
bacek15
29 декабря 2020 в 21:22
Хитрый итальянец. До конца этого года три дня осталось! ))))
Caniggia
Caniggia
29 декабря 2020 в 20:08
На очереди тренер Осасуны.
Сп62
Сп62
29 декабря 2020 в 19:40
Уходить среди сезона. Кто ж будет?
КЭТиК
КЭТиК
29 декабря 2020 в 19:38
Он просто про бонусы к зарплате не слышал.
ЮЗИК
ЮЗИК
29 декабря 2020 в 19:26
Слабоват для Спартака
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