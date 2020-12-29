Тренер «Сассуоло» высказался о слухах об интересе со стороны «Спартака»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто де Зерби прокомментировал информацию об интересе со стороны «Спартака».
«Спартак»? Нет ни единого шанса на то, что я покину свой пост в этом году. Не хочу слушать никаких предложений.
Ранее появлялась информация, согласно которой московский «Спартак» предлагал де Зерби 3 млн евро в год.
Напомним, что нынешний главный тренер красно-белых Доменико Тедеско объявлял об уходе из клуба по истечении своего контракта, рассчитанного до лета 2021 года.
Тедеско задал новый тренд. Теперь мы обсуждаем кандидатуры тренеров. СМИ есть, что написать.
Тедеско задал новый тренд. Теперь мы обсуждаем кандидатуры тренеров. СМИ есть, что написать.