Тренер «Сассуоло» высказался о слухах об интересе со стороны «Спартака»

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29 декабря 2020, 19:25

Главный тренер «Сассуоло» прокомментировал информацию об интересе со стороны «Спартака».

«Спартак»? Нет ни единого шанса на то, что я покину свой пост в этом году. Не хочу слушать никаких предложений.

Ранее появлялась информация, согласно которой московский «Спартак» предлагал де Зерби 3 млн евро в год.

Напомним, что нынешний главный тренер красно-белых Доменико Тедеско объявлял об уходе из клуба по истечении своего контракта, рассчитанного до лета 2021 года.