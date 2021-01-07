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Головин: «Мой гол? Ничего особенного»

07 января 2021, 01:13
ЛорьянЛоготип футбольный клуб Лорьян2 : 5Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после победы над «Лорьяном» (5:2) в матче 18-го тура Лиги 1. Российский хавбек вышел на замену на 64-й минуте встречи при счёте 1:1 и спустя 10 секунд вывел монегасков вперёд. Это был первый выход Головина на поле с августа прошлого года.

Очень рад вернуться на поле после столь длительной паузы. Возвращение получилось действительно позитивным для меня, а самое главное для команды.

Ситуация с голом? В принципе ничего особенного — вышел на поле, получил мяч, увидел возможность для удара. Получилось попасть точно в угол. Естественно, забитый мяч придал уверенности, потом было уже проще войти в игру и хорошо поработать на команду. Думаю, что у нас в целом в этом матче отлично сработали замены. Одержали важную победу.

Почему так затянулось восстановление? Нужно было полностью оправиться от травмы, набрать форму. Не было смысла форсировать события и выходить на поле неготовым. Поэтому следовал рекомендациям нашего медицинского штаба. Сейчас чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем нет. Будем готовиться к следующей игре.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 16:44
всё штатно, ничего особенного
Союзник противников
Союзник противников
07 января в 13:24
Похвальная скромность.А где все вчерашние хулители,которые в ответ на закономерные вопросы,барабанят в истерике???
GrimlocK
GrimlocK
07 января в 04:43
Ох не хватает Сашки в ЦСКА...
Leha-ha50
Leha-ha50
07 января в 02:37
Саня скромный парень, не грозит ему звездная болезнь.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 января в 01:17
Правильно, Александр, зазнайство еще никого до добра не доводило.
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