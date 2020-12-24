La Gazzetta dello Sport назвала Миранчука худшим игроком матча с «Болоньей»

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport оценило игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 14-го тура Серии А с «Болоньей» (2:2).
Эксперты издания признали российского хавбека худшим на поле в составе клуба из Бергамо. Алексей появился на поле на 46-й минуте, но результативными действиями не отметился.
В первом тайме бергамаски создали задел в два мяча, однако во второй половине растеряли преимущество.
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