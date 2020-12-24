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La Gazzetta dello Sport назвала Миранчука худшим игроком матча с «Болоньей»

сегодня, 17:10
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья2 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport оценило игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 14-го тура Серии А с «Болоньей» (2:2).

Эксперты издания признали российского хавбека худшим на поле в составе клуба из Бергамо. Алексей появился на поле на 46-й минуте, но результативными действиями не отметился.

В первом тайме бергамаски создали задел в два мяча, однако во второй половине растеряли преимущество.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:22
Народ а что случилось то?Ну сыграл он не очень в этом матче!Даже не в матче а во втором тайме , который по ходу провалила вся команда!
La Gazzetta dello Sport назвала его худшим и мы давай его линчевать!Его ещё толком и не выпускали а мы уже на него ярлык неудачника повесили!Даже если бы он отлично сыграл , то это бы не подняло уровень нашего пешеходного РПЛ!
Думаю Алексея бы лучше поддержать и пожелать удачи!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 18:17
Скоро домой отправят)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:08
Он и раньше не отличался стабильностью
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:58
Это всё провокаторы пишут!
Gloomy59
Gloomy59
сегодня в 17:57
ВОТ ОНА ПРАВДА О РУССКИХ ЛЕГИОНЕРАХ (их подготовленность, их отдача и пр.).
И ОДНОВРЕМЕННО ЭТО ПРАВДА ОБ УРОВНЕ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА!!!!!!

ХОТЕЛОСЬ БЫ ТЕПЕРЬ ПОСЛУШАТЬ ТЕХ, КТО ТАК РЬЯНО ВОСКЛИЦАЛ - МИРАНЧУК В ИТАЛИИ, ЭТО НАШ МИРАНЧУК И Т.Д.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 17:46
Зачем он туда переходил?
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 17:40
Итальянцы привередливый народ...покупая скрипку в обычной лавке они хотят, чтобы инструмент волшебно звучал как говорят "прямо из коробки" без настройки...
Так и с Миранчуком...хотят чтобы заиграл "прямо с лавки")...
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 17:38
Ребята, не нужно спорить, я вам скажу одну простую вещь: лучшим игроком РПЛ (Влашич) стал лавочник английского середняка (Эвертона), которого спокойно отпустили, ибо не видели для него никакой роли в команде. Это всё прекрасно объясняет, почему наши игроки в топ-чемпионатах худшими потом становятся, хотя им, на примере Чалова, Кристалл Пэлас не нужен - Челси подавай.
Начните с постройки детских школ для начала, а уже потом в будущем когда-нибудь заведём разговор о силе наших в европейских чемпионатах.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:35
Справедливо. Тренер дал ему шанс но Миранчук им не воспользовался. За целый отведеный тайм не чего полезного не сделал для каманды, а вот Иличич в прошлой игре тоже вышел после перерыва и забил гол и отдал два асиста. Словенец пока выигрывает конкуренцию у Миранчука.
particular
particular
сегодня в 17:35
Бывает... От чего-то надо отталкиваться... Это игра... Будут выпускать, будет выдавать результат...
shlomo
shlomo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:31
Ну счет понятен...:))))...но у наших, по моему в крови постоянно не играть на высоком уровне....один матч на ура, два матча отбывание номера....поэтому ничего нет удивительного....
drug01
drug01
сегодня в 17:30
Это печальный момент,!
Futurista
Futurista ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:26
Сомневаюсь, чтобы один игрок смог испортить игру...да и выпустили Миранчука на поле по какой то причине...
ДСА
ДСА
сегодня в 17:21
Вот и найдена главный виновник потери очков.
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 17:20
капец наши как обычно) один матч не очень сыграл - и полилось, предыдущие игры все отлично провел
Насмешник
Насмешник
сегодня в 17:19
Сказка закончилась, начались будни.
Дрогба0707
Дрогба0707
сегодня в 17:19
в Россие самый лутший а Италии самый худший уровен рпл понятень🤣
LOpp
LOpp
сегодня в 17:18
Чтобы играть хорошо, надо играть чаще. Пока же Миранчук по праздникам на поле выходит
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 17:18
Показательно, что когда он вышел было 2:0, а за тайм его участия в игре стало 2:2. Может это случайность, а может и это уровень РПЛ.
beefs
beefs
сегодня в 17:16
теперь в сборной заиграет...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:15
Покатился Лёха на дно, вернее на лавку.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:11
Ну вот может и на скамейку присесть
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