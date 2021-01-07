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Диоп: «Мы очень рады, что Головин снова с нами»

07 января 2021, 04:57
ЛорьянЛоготип футбольный клуб Лорьян2 : 5Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Полузащитник «Монако» Софьян Диоп после победы над «Лорьяном» (5:2) в матче 18-го тура Лиги 1 прокомментировал выступление российского хавбека монегасков Александра Головина.

Выход Головина принёс много пользы команде. Он вышел на поле и отличился после розыгрыша углового. Его не опекали, и он нанёс блистательный удар из-за пределов штрафной. Я очень рад за него. Всегда непросто возвращаться в игру после длительного перерыва, связанного с травмой. Мы очень рады, что он с нами. Мы надеемся, что он ещё не раз поможет команде победить, играя так, как сегодня. Он действительно вышел на поле в нужный момент.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
07 января в 13:23
Так держать!
VAN ARM
VAN ARM
07 января в 09:22
хорошо что вышло именно так))
STVA 1
STVA 1
07 января в 05:04
Саня наверное тоже рад
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