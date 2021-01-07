Диоп: «Мы очень рады, что Головин снова с нами»

Полузащитник «Монако» после победы над «Лорьяном» (5:2) в матче 18-го тура Лиги 1 прокомментировал выступление российского хавбека монегасков .

Выход Головина принёс много пользы команде. Он вышел на поле и отличился после розыгрыша углового. Его не опекали, и он нанёс блистательный удар из-за пределов штрафной. Я очень рад за него. Всегда непросто возвращаться в игру после длительного перерыва, связанного с травмой. Мы очень рады, что он с нами. Мы надеемся, что он ещё не раз поможет команде победить, играя так, как сегодня. Он действительно вышел на поле в нужный момент.