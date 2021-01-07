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Ковач: «Уверен, Головин поднимет уровень „Монако“»

07 января 2021, 02:18
ЛорьянЛоготип футбольный клуб Лорьян2 : 5Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился впечатлениями от игры хавбека монегасков Александра Головина в матче 18-го тура Лиги с «Лорьяном» (5:2). Россиянин забил гол спустя 10 секунд после выхода на замену. Это было первое появление Головина на поле с августа прошлого года.

Во-первых, мы очень рады, что Александр Головин снова с нами. Для нас это как приход нового футболиста, потому что он лишь дважды выходил на поле в этом сезоне.

Честно говоря, я хотел выпустить его на пару минут раньше, но резервный арбитр посчитал, что Александру нужно приклеить небольшую ленту к гетрам для соблюдения регламента. В итоге он принёс нам удачу. Александр вышел и забил гол первым же касанием мяча.

Мы очень рады его возвращению. Я уверен, что он поднимет уровень команды.

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Союзник противников
Союзник противников
07 января в 13:25
Ясень пень.Ну кроме тех,кто даже кушать не может,при одном упоминании фамилии "Головин".
cska vperiod
cska vperiod
07 января в 03:28
Саша большой молодец.
sv_1969
sv_1969
07 января в 02:47
Главное без травм!
Leha-ha50
Leha-ha50
07 января в 02:33
Будем на это надеяться.
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