Ковач: «Уверен, Головин поднимет уровень „Монако“»

Главный тренер «Монако» поделился впечатлениями от игры хавбека монегасков в матче 18-го тура Лиги с «Лорьяном» (5:2). Россиянин забил гол спустя 10 секунд после выхода на замену. Это было первое появление Головина на поле с августа прошлого года.

Во-первых, мы очень рады, что Александр Головин снова с нами. Для нас это как приход нового футболиста, потому что он лишь дважды выходил на поле в этом сезоне.

Честно говоря, я хотел выпустить его на пару минут раньше, но резервный арбитр посчитал, что Александру нужно приклеить небольшую ленту к гетрам для соблюдения регламента. В итоге он принёс нам удачу. Александр вышел и забил гол первым же касанием мяча.

Мы очень рады его возвращению. Я уверен, что он поднимет уровень команды.