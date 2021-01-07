Агент: «„Бока Хуниорс“ действительно интересуется Гайчем»

Агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча прокомментировал слухи, что игрок может перейти в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».
«Бока Хуниорс» — один из лучших клубов Южной Америки и всей планеты. Они действительно заинтересованы в услугах Адольфо. Но я управляю делами игрока, и на сегодняшний день все мысли Гайча связаны только с ЦСКА.
Адольфо счастлив в московском клубе. Его семья тоже хочет, чтобы Гайч остался в ЦСКА.
Вроде перед переходам пели дифирамбы, что Адольфо один из талантливых форвордов своего поколения...а вот в РПЛ совсем не видно этого...может на Родине перезагрузит карьеру, а ЦСКА потом продаст его, и купит кого нибудь другого...
Вроде перед переходам пели дифирамбы, что Адольфо один из талантливых форвордов своего поколения...а вот в РПЛ совсем не видно этого...может на Родине перезагрузит карьеру, а ЦСКА потом продаст его, и купит кого нибудь другого...