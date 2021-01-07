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Агент: «„Бока Хуниорс“ действительно интересуется Гайчем»

07 января 2021, 12:19

Агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча прокомментировал слухи, что игрок может перейти в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

«Бока Хуниорс» — один из лучших клубов Южной Америки и всей планеты. Они действительно заинтересованы в услугах Адольфо. Но я управляю делами игрока, и на сегодняшний день все мысли Гайча связаны только с ЦСКА.

Адольфо счастлив в московском клубе. Его семья тоже хочет, чтобы Гайч остался в ЦСКА.

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Mi6
Mi6
07 января в 19:18
Когда уже кто-нибудь заинтересуется Гончаренкой?
Ravshan878
Ravshan878
07 января в 17:08
Купили сознательно, не пьяном состоянии.Оказывается товар не годен.Немедленно утилизации.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
07 января в 14:47
Возможно просто ЦСКА не команда Гайча, так бывает.
isamsn
isamsn
07 января в 14:28
Сдать быстрее в аренду и посмотреть как будет там играть....
Parma1972
Parma1972
07 января в 14:01
Пусть этот счастливый человечек отправляется на родину
cska vperiod
cska vperiod
07 января в 14:01
Да пусть забирают с потрохами врядли он нам пригодится.
A.S.A
A.S.A
07 января в 13:36
То ли это селекция армейцев лажанулась, то ли это В.М. Гончаренко не может раскрыть потенциал игрока...
Вроде перед переходам пели дифирамбы, что Адольфо один из талантливых форвордов своего поколения...а вот в РПЛ совсем не видно этого...может на Родине перезагрузит карьеру, а ЦСКА потом продаст его, и купит кого нибудь другого...
sv_1969
sv_1969
07 января в 12:50
Пускай забирают
particular
particular
07 января в 12:38
Помпезные слова про мысли, счастье и хотелки... А нужны голы...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
07 января в 12:23
Интересуется, значит нужен
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