Агент: «„Бока Хуниорс“ действительно интересуется Гайчем»

Агент нападающего ЦСКА прокомментировал слухи, что игрок может перейти в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

«Бока Хуниорс» — один из лучших клубов Южной Америки и всей планеты. Они действительно заинтересованы в услугах Адольфо. Но я управляю делами игрока, и на сегодняшний день все мысли Гайча связаны только с ЦСКА .