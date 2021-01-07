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«Ахмат» хочет выкупить у «Спартака» Тимофеева и Мелкадзе

07 января 2021, 11:29

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб хочет выкупить арендованных футболистов «Спартака» Артема Тимофеева и Георгия Мелкадзе.

Мы положительно оцениваем их игру. Посмотрим, что у нас с ними получится. В «Спартаке» сейчас новое руководство, будем потихоньку общаться по поводу условий выкупа. Плюс поговорим с самими игроками. Если со всеми договоримся, будем готовы выкупать.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 16:51
договорятся, наверное
Сп62
Сп62
07 января в 17:29
Думаю, что получится.
Варвар7
Варвар7
07 января в 13:48
Было бы хорошо, если бы выкупили человек 5 - 7!
makkie
makkie
07 января в 13:28
На здоровье, хотя Мелкадзе хуже Тимофеева себя в Ахмате проявляет.
Да и Тимофеев пока лишь у Талалаева заиграл - а если тот уйдет летом?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
07 января в 13:09
Так покупайте ! Мелкадзе для Спартака ничего не значит ,а Тимоха по футбольному уже не вырастет ,однозначно !
Навзир
Навзир
07 января в 12:20
Буду рад если выкупят, особенно Артема.
mortid
mortid
07 января в 12:05
Мелкадзе даже и раздумывать не нужно. Спартак не его команда, не получается у него там играть.
shlomo
shlomo
07 января в 11:30
Ну а почему бы и нет, если они вписались в игру
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