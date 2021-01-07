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Защитник «Ростова» Осипенко: «Со мной из „Зенита“ никто не связывался»

07 января 2021, 10:09

Защитник «Ростова» Максим Осипенко прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».

Слышал, что интерес от «Зенита» вроде как был, но официальных бумаг не было. Тут у руководства надо спрашивать, со мной никто не связался, не звонил.

Осипенко является воспитанником омского «Иртыша».

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 16:49
опасайся, Максим !
oFANATo
oFANATo
07 января в 21:32, ред.
У миллера не осталось золотого запаса.....)))
Да и уже поговаривают не долго ему осталось в Газпроме ....
Брулин
Брулин
07 января в 19:40
А сам Осипенко один из лучших отечественных цз
Возможно даже лучший
valt134
valt134
07 января в 16:45
Уже лыжи навострил... Как говорил Кое-кто:»Продажная...»
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
07 января в 16:14
Радуйся
Gloomy59
Gloomy59
07 января в 15:46
Максим очень быстро беги от проекта ЗЕНИТ, БЕГИ!
нечитайло
нечитайло
07 января в 14:57
Подождем
Hypnoz
Hypnoz
07 января в 14:16
Как усиление под ЛЕ ?
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
07 января в 14:14
У Вас много таких!Которые сидят без толку)))
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
07 января в 13:39
В принципе за тридцать евролямов пусть уходит
Союзник противников
Союзник противников
07 января в 13:29
ТОлько со временем ты поймёшь,какая это удача,что тобой не интересуется "Зенит"!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sv_1969 (раскрыть)
07 января в 13:05
Дак а чё, мне же не жалко. Силком никого не затащишь.
И даже если затащишь, толку не будет...
nikoladolgov
nikoladolgov
07 января в 12:54
Может Зенит интересуется Месси ?
Было бы более правдоподобно.
berda2003
berda2003
07 января в 12:19
зенит решил развалить оборону ростова...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
07 января в 12:11
    Василий 50
    Василий 50
    07 января в 12:09
    "Зениту" он подойдет в третий ряд.
    mortid
    mortid
    07 января в 12:07
    Зря выходит желание загадывал на Новый год?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    07 января в 11:58
    Ктото у когото про него спросил и уже интерес!?
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    07 января в 11:51
    Ростов опять на запчасти решили разобрать...
    Futurista
    Futurista ответ sv_1969 (раскрыть)
    07 января в 11:50
    Таможня берет бабло...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    07 января в 11:45
    Активная политика Газпрома по подрыву российского футбола продолжается. Купить на бюджетные деньги, чтобы и Ростов ослабить, и чтобы никому другому не достался. Многократно проверенный вариант. А РПЛ уверенно катится вниз.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    07 января в 11:20
    Таможня дает добро?
    particular
    particular
    07 января в 11:18, ред.
    Судя по всему, Макс находится в праздничном информационном вакууме и не желает его покидать... Лень...
    lobsterdam
    lobsterdam
    07 января в 11:07
    со мной из зенита тоже никто не связывался, хоть и не воспитанник иртыша...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    07 января в 11:02
    Пусть в Ростове бегает, раз получается...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    07 января в 10:32, ред.
    Если в питерской судьбе
    Я ничего уже не значу,
    Я забуду о тебе,
    Я смогу, я не заплачу.
    Эту боль перетерпя,
    Я играть не перестану.
    Я в Москве счастливым стану,
    Я в Москве звездою стану,
    Обойдусь и без тебя!
    MaxRnD
    MaxRnD
    07 января в 10:32, ред.
    До добра такие связи ещё никого не доводили
    sv_1969
    sv_1969
    07 января в 10:10
    59 тысяч рублей никто не предлагает)))
    R0100V
    R0100V
    07 января в 10:10
    И не надо
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