Защитник «Ростова» Осипенко: «Со мной из „Зенита“ никто не связывался»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».
Слышал, что интерес от «Зенита» вроде как был, но официальных бумаг не было. Тут у руководства надо спрашивать, со мной никто не связался, не звонил.
Осипенко является воспитанником омского «Иртыша».
Да и уже поговаривают не долго ему осталось в Газпроме ....
Да и уже поговаривают не долго ему осталось в Газпроме ....
Возможно даже лучший
Возможно даже лучший
И даже если затащишь, толку не будет...
И даже если затащишь, толку не будет...
Было бы более правдоподобно.
Было бы более правдоподобно.
Тогда Добро пожаловать в Зенит!
Ахахаха
С Рождеством!
Тогда Добро пожаловать в Зенит!
Ахахаха
С Рождеством!
https://www.youtube.com/watch?v=TbJAW6pjFuw
Я ничего уже не значу,
Я забуду о тебе,
Я смогу, я не заплачу.
Эту боль перетерпя,
Я играть не перестану.
Я в Москве счастливым стану,
Я в Москве звездою стану,
Обойдусь и без тебя!
Я ничего уже не значу,
Я забуду о тебе,
Я смогу, я не заплачу.
Эту боль перетерпя,
Я играть не перестану.
Я в Москве счастливым стану,
Я в Москве звездою стану,
Обойдусь и без тебя!