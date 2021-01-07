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«Ахмат»: «Рассчитываем в зимнее окно подписать хотя бы одного-двух игроков»

07 января 2021, 11:08

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о планах команды на трансферное окно.

Оценивать результаты будем по окончании сезона, предварительных итогов нет. Есть над чем работать, будем пытаться усилиться, улучшить свою игру и реализацию моментов. Пока подводим только небольшие итоги внутри команды о том, в чем конкретно нужно добавить.

Работа на трансферном рынке у нас идет не только сейчас, а круглый год. Слишком много моментов должно сойтись — цена, зарплата, желание игрока, возможности клуба. Мы стараемся, посмотрим, что получится. Усиления у нас требуют многие позиции, не буду их сейчас называть. Мы рассчитываем в зимнее окно подписать хотя бы одного-двух игроков.

Ранее ходили слухи, что форвард «Тамбова» Герман Онугха может перейти в «Ахмат».

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drug01
drug01
07 января в 11:12
Желаем удачи и здоровья
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