Агент: «Своим выходом на замену Головин перевернул игру с „Лорьяном“»

Олег Артёмов, агент полузащитника «Монако» , прокомментировал выступление россиянина в матче 18-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (5:2).

24-летний хавбек впервые появился на поле с августа прошлого года и забил гол спустя 10 секунд после выхода на замену.

Если называть вещи своими именами, то своим выходом на замену Саша перевернул игру. Сразу забил и потом был очень активен, полезен для команды. Можно поздравить его с таким возвращением. Символично, что это произошло в Рождественскую ночь.

Почему так затянулось восстановление? Нужно было полностью оправиться от травмы, набрать форму. Нельзя было рисковать. Все решения по этому вопросу принимал медицинский штаб «Монако», а Саша следовал рекомендациям врачей.