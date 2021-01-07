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Агент: «Своим выходом на замену Головин перевернул игру с „Лорьяном“»

07 января 2021, 01:50
ЛорьянЛоготип футбольный клуб Лорьян2 : 5Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Олег Артёмов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал выступление россиянина в матче 18-го тура Лиги 1 против «Лорьяна» (5:2).

24-летний хавбек впервые появился на поле с августа прошлого года и забил гол спустя 10 секунд после выхода на замену.

Если называть вещи своими именами, то своим выходом на замену Саша перевернул игру. Сразу забил и потом был очень активен, полезен для команды. Можно поздравить его с таким возвращением. Символично, что это произошло в Рождественскую ночь.

Почему так затянулось восстановление? Нужно было полностью оправиться от травмы, набрать форму. Нельзя было рисковать. Все решения по этому вопросу принимал медицинский штаб «Монако», а Саша следовал рекомендациям врачей.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
07 января в 05:22
Так бы всегда и играл.
mihaluch
mihaluch
07 января в 03:25
Не зря вышел провёл хорошую игру.
Сантус
Сантус
07 января в 02:47
ёёё...в святой вечер...гол забил...знамение....Я бы на месте Гундяева уже думал над причислением Головина к лику святых ...)
Leha-ha50
Leha-ha50
07 января в 02:31
Ну, Лорьян играл в меньшинстве, додавили бы скорее всего в любом случае. Но Александр действительно сыграл очень хорошо. Выйти на 64ой минуте и успеть поучаствовать в трех голах - это дорогого стоит. Будем надеяться, что Александр продолжит в том же духе. Надо набирать кондиции и выходить в старте.
Удачи Монако и Александру .
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 января в 01:53
Бесспорно, вышел и направил результат игры в необходимое русло. Словом, удачно зашел.
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