Бензема назвал маскарадом суд по делу о шантаже бывшего игрока «Динамо»

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07 января 2021, 21:40

Форвард «Реала» прокомментировал информацию о том, что он должен будет предстать перед судом по делу о шантаже быввшего полузащитника «Динамо» видеозаписью интимного характера.

Так когда же маскарад, а?⚔️🔥.

На данный момент Вальбуэна играет за «Олимпиакос».