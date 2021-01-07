Бензема назвал маскарадом суд по делу о шантаже бывшего игрока «Динамо»

Форвард «Реала» Карим Бензема прокомментировал информацию о том, что он должен будет предстать перед судом по делу о шантаже быввшего полузащитника «Динамо» Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера.
Так когда же маскарад, а?⚔️🔥.
На данный момент Вальбуэна играет за «Олимпиакос».
Ну учитывая что во Франции, это давно не вызывает большого резонанса, там какое то иное извращение, наверняка.
Учитывая конституцию и типаж Вальбуэна, психологи говорят что таким людям свойственно... короче то в чем в свое время обвиняли Майкла Джексона.
Но это все только нехорошие, пессимистичные предположения.
Мне лично бы хотелось, чтоб это оказался обычный адюльт.
Ну учитывая что во Франции, это давно не вызывает большого резонанса, там какое то иное извращение, наверняка.
Учитывая конституцию и типаж Вальбуэна, психологи говорят что таким людям свойственно... короче то в чем в свое время обвиняли Майкла Джексона.
Но это все только нехорошие, пессимистичные предположения.
Мне лично бы хотелось, чтоб это оказался обычный адюльт.
Соккер, это не угроза физическим насилием и т.д., как некоторые любят рассуждать. А просто факты
Соккер, это не угроза физическим насилием и т.д., как некоторые любят рассуждать. А просто факты
А Каримчик просто хотел найти точки соприкосновения для друга детства-мафиози и Вальбуэна. Разумеется, не такие, как в видео. Чтобы у обоих все хорошо было. С его слов)
А Каримчик просто хотел найти точки соприкосновения для друга детства-мафиози и Вальбуэна. Разумеется, не такие, как в видео. Чтобы у обоих все хорошо было. С его слов)