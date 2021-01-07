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Бензема назвал маскарадом суд по делу о шантаже бывшего игрока «Динамо»

07 января 2021, 21:40

Форвард «Реала» Карим Бензема прокомментировал информацию о том, что он должен будет предстать перед судом по делу о шантаже быввшего полузащитника «Динамо» Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера.

Так когда же маскарад, а?⚔️🔥.

На данный момент Вальбуэна играет за «Олимпиакос».

Бензема назвал маскарадом суд по делу о шантаже бывшего игрока «Динамо»

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Все комментарии
Храневец
Храневец
08 января в 12:19
Вальбуэна экс игрок Динамо ,как жаль что экс . Таких игроков в Динамо и близко нет и когда будут неизвестно и будут ли вообще .
ilyafrom
ilyafrom
08 января в 08:57
Бензема и так мимо ЧМ-2018 пролетел из-за этого. Думаю хватит с него
Incredulous
Incredulous ответ dzvinka (раскрыть)
08 января в 03:58
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    08 января в 01:31, ред.
    Ты как будто намекаешь на гейство со стороны Вальки?
    Ну учитывая что во Франции, это давно не вызывает большого резонанса, там какое то иное извращение, наверняка.
    Учитывая конституцию и типаж Вальбуэна, психологи говорят что таким людям свойственно... короче то в чем в свое время обвиняли Майкла Джексона.

    Но это все только нехорошие, пессимистичные предположения.
    Мне лично бы хотелось, чтоб это оказался обычный адюльт.
    cska vperiod
    cska vperiod
    07 января в 23:56
    Этот маскарад может плачевно закончиться.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    07 января в 23:45
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      07 января в 23:42
        dzvinka
        dzvinka
        07 января в 23:39, ред.
        с такими шутками... как бы судья не отшутился обратно - "управитель колонии подскажет тебе точную дату маскарада, Каримушка")))
        Брулин
        Брулин
        07 января в 23:08
        Ему походу дают отсрочку на отсидку до завершения игровой карьеры, но он не понимает...
        Сантус
        Сантус ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
        07 января в 23:00
        Спасибо.Так я себе примерно и представлял...
        Rattlehead
        Rattlehead ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        07 января в 22:54
        Не надо равнять тамошние тюрьмы по раздевалке зенита.
        Еноты за Арсенал
        Еноты за Арсенал ответ Сантус (раскрыть)
        07 января в 22:50
        Бенз сам рассказывал, типа, братушка детства-мафиози сказал, Каримчик, есть хорошее видео, там Вальбуэна шалит нетрадиционно, скажи ему, что нужно денежки занести или нехорошо будет. Наивный Каримчик по доброте душевной так и сделал, а Вальбуэна и полиция это считает пособничеством в преступлении.

        А Каримчик просто хотел найти точки соприкосновения для друга детства-мафиози и Вальбуэна. Разумеется, не такие, как в видео. Чтобы у обоих все хорошо было. С его слов)
        Остапчук 67
        Остапчук 67
        07 января в 22:41
        Интересно, а чего хочет Вальбуэна.
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        07 января в 22:36
        В суд без маски не пустят, потому и маскарад в суде будет.
        Сантус
        Сантус
        07 января в 22:34
        Я правильно понимаю суть,кто то через Бензема передал что требует денег за видио?Ему это инкриминируют?
        ABir
        ABir
        07 января в 22:31
        Это вам не Дзюбу шантажировать
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        07 января в 22:25
        Больше похоже на попытку поддержать самого себя залихватскими высказываниями и тезисами, дабы не приуныть от ожидания судебной тягомотины с непредсказуемыми последствиями.
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        07 января в 22:17
        И Динамо при деле
        memphis
        memphis
        07 января в 22:13
        Скоро в зоне Бенза сделают новым Криштиану
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        07 января в 22:12
        Бесконечная история!
        mihaluch
        mihaluch
        07 января в 22:10
        Шантаж имел место.
        Futurista
        Futurista
        07 января в 22:08
        Бенз на мента наехал...вот и результат)...
        STVA 1
        STVA 1
        07 января в 21:55
        Скоро роман напишут про это!Вальбуэна и мушкетер Бенз))
        Эдип на Ганимеде
        Эдип на Ганимеде ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        07 января в 21:51
        Другой это как у Дзюбы?)
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        07 января в 21:47
        Это он сейчас хорохорится, потом будет не до смеха. В тюряге другой интим будет...
        beefs
        beefs
        07 января в 21:43
        а что комментировать, влип, дружище...
        ДСА
        ДСА
        07 января в 21:42
        Маскарад будет позже, в тюрьме.
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