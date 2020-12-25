Широков: «Я понял, что нельзя совершать такие действия»

Бывший футболист сборной России прокомментировал приговор суда по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.

Конечно, конфликт этого не стоил. Могли и строже наказать. Здесь победителей нет. Официальные извинения принёс уже на следующий день.

Отпраздновать? А что-то хорошее произошло? Ещё не закончилось, наверняка будет апелляция. А может и нет. Я понял, что нельзя совершать такие действия. Это эпизод, который не должен был случиться. Больше не повторится.