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Широков: «Я понял, что нельзя совершать такие действия»

сегодня, 16:02

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал приговор суда по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.

Конечно, конфликт этого не стоил. Могли и строже наказать. Здесь победителей нет. Официальные извинения принёс уже на следующий день.

Отпраздновать? А что-то хорошее произошло? Ещё не закончилось, наверняка будет апелляция. А может и нет. Я понял, что нельзя совершать такие действия. Это эпизод, который не должен был случиться. Больше не повторится.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 17:22
Такие как Широков и дальше продолжат совершать нечто подобное.
Эмоциональный, резкий, грубый человек - порой его переклинивало, что не остановишь.
Сколько конфликтов уже с его участием... наверное не меньше, чем у Кокорина.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 17:12
Да ни.... он не понял)))) кто-то думает он 100 часов будет отрабатывать))) сейчас за бабки можно все)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 16:23
Сейчас одно говорит, потом рано или поздно, когда всё утиихнет, тоже как и его адвокат, попробует бросить колкость.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:19
Мальчик Рома на 38 году жизни понял, что вел себя плохо и попросил прощения. Задержка умственного развития.? Надеюсь будет апелляция , и этот шалун получит посильнее.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:08
Нет , ну Мамаеву в глаз заехал правильно, а тут явно переклинило. нельзя так.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:05
Пригорело у Ромы)))
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