Широков: «Я понял, что нельзя совершать такие действия»

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал приговор суда по делу об избиении арбитра Никиты Данченкова.
Конечно, конфликт этого не стоил. Могли и строже наказать. Здесь победителей нет. Официальные извинения принёс уже на следующий день.
Отпраздновать? А что-то хорошее произошло? Ещё не закончилось, наверняка будет апелляция. А может и нет. Я понял, что нельзя совершать такие действия. Это эпизод, который не должен был случиться. Больше не повторится.
Эмоциональный, резкий, грубый человек - порой его переклинивало, что не остановишь.
Сколько конфликтов уже с его участием... наверное не меньше, чем у Кокорина.
Эмоциональный, резкий, грубый человек - порой его переклинивало, что не остановишь.
Сколько конфликтов уже с его участием... наверное не меньше, чем у Кокорина.