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Данченков: «Иск на 500 тысяч? Была опорочена честь моя и честь судейства»

сегодня, 13:22

Арбитр Никита Данченков прокомментировал промежуточные итоги судебного заседания по делу полузащитника сборной России Романа Широкова.

Я ждал выступления прокурора. Он запросил год и 10 месяцев с различными санкциями: до шести не выходить из дома, не выезжать за пределы Московской области, приходить в органы и запрет на участие в мероприятиях. Это решение меня удивило с хорошей стороны. У меня был какой-то пессимизм, потому что ходатайства отклонялись.

На прениях ничего жёсткого не было. Наказание жёсткое, тем более что личность медийная. Наказание оправданно. Роман ничего не говорил. На всех заседаниях говорил его защитник. Если бы человек хотел извиниться, он сделал бы это изначально. Не на самом месте, но постарался бы связаться, помог бы с медициной. Было бы всё иначе. Наказание меня устраивает.

Что касается суммы, всё на усмотрение суда. Для меня и моих адвокатов главная задача – чтобы было правильно. Иск на 500 тысяч? Была опорочена честь моя и честь судейства. Это было на глазах всей страны. Также лечение и то, что из-за данного инцидента, пока я был на лечении, потерял работу.

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Все комментарии
Lu4nik
Lu4nik
сегодня в 14:21
значит, не за что извиняться, судейке по делу прилетело
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:18
500 тысяч - это в долларах надо было просить.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:15
Суд принимал решение по данному перлу?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:36
Если бы человек хотел извиниться, он сделал бы это изначально.
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в первую очередь из-за этого хочется, чтобы широкова наказали как можно строже!
BDA8181
BDA8181
сегодня в 13:29
Мало досталось, да и вообще вам полезно раз в месяц по щам давать)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:27
Тот ещё хмырь.
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