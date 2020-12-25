Данченков: «Иск на 500 тысяч? Была опорочена честь моя и честь судейства»

Арбитр Никита Данченков прокомментировал промежуточные итоги судебного заседания по делу полузащитника сборной России .

Я ждал выступления прокурора. Он запросил год и 10 месяцев с различными санкциями: до шести не выходить из дома, не выезжать за пределы Московской области, приходить в органы и запрет на участие в мероприятиях. Это решение меня удивило с хорошей стороны. У меня был какой-то пессимизм, потому что ходатайства отклонялись.

На прениях ничего жёсткого не было. Наказание жёсткое, тем более что личность медийная. Наказание оправданно. Роман ничего не говорил. На всех заседаниях говорил его защитник. Если бы человек хотел извиниться, он сделал бы это изначально. Не на самом месте, но постарался бы связаться, помог бы с медициной. Было бы всё иначе. Наказание меня устраивает.

Что касается суммы, всё на усмотрение суда. Для меня и моих адвокатов главная задача – чтобы было правильно. Иск на 500 тысяч? Была опорочена честь моя и честь судейства. Это было на глазах всей страны. Также лечение и то, что из-за данного инцидента, пока я был на лечении, потерял работу.