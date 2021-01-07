Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже Вальбуэна

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07 января 2021, 16:09

Нападающий «Реала» предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» .

Форварда мадридского клуба обвиняют в шантаже Вальбуэна видеозаписью интимного характера. В 2015 году Карим, по версии следствия, действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье. Дело будет рассмотрено в Версале.

С тех пор Бензема не получает вызовов в национальную команду Франции.

В 2019 году предполагалось, что Бензема сменит «футбольное гражданство» и будет играть за Алжир.