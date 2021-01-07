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Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже Вальбуэна

07 января 2021, 16:09

Нападающий «Реала» Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна.

Форварда мадридского клуба обвиняют в шантаже Вальбуэна видеозаписью интимного характера. В 2015 году Карим, по версии следствия, действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье. Дело будет рассмотрено в Версале.

С тех пор Бензема не получает вызовов в национальную команду Франции.

В 2019 году предполагалось, что Бензема сменит «футбольное гражданство» и будет играть за Алжир.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 16:59
похоже, всю жизнь его будут судить и досуживать ...
Naimi Nabi
Naimi Nabi
09 января в 09:19
один из лучших нападающий мира мне жаль его
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
08 января в 16:29
Может он с Роналду "чего то такое" вытворял? Раз Бензинчик газу давал,что бы по быстрее выкупил. А разве во Франции гомосексуализм - это преступление? Или всё же только после благословения Магистра.
abramjan
abramjan
08 января в 11:46
Засудить решили Карима за то что шантажировать собрались гомосяцкими записями что в глазах просвещенных европейцев вообще не является ничем предосудительным...то есть Карим и его подельники поставили под сомнение истинные европейские ценности в рамках которых если один мужик лососнул тунца другому это норма)
ошалевший
ошалевший ответ gentlewolf (раскрыть)
07 января в 23:02
и без него чм взяли,с таким подбором можно и порыться,это у нас усачи вцепились в рукастых да ионовых
gentlewolf
gentlewolf
07 января в 20:53
А вот как оправдает суд Бензему? Тогда придется Дешаму его в сборную взять.
dzvinka
dzvinka
07 января в 20:24
о, есть шанс получить вызов в сборную Франции... сборную от принудительно-исправительных учреждений)))
112910415
112910415
07 января в 20:23
Мельницы мелют медленно...
gentlewolf
gentlewolf ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
07 января в 19:53
Зато видно что правосудие неотвратимо:)
По прессе тех дней именно кабильский браток привлек Бензема в посредники, то есть видео у злодея появилось ранее и самостоятельно.
berda2003
berda2003
07 января в 19:42, ред.
так вот у кого учился дзюба...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
07 января в 18:58
Французский суд норм, еще бы лет через десять рассмотрели дело.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Остапчук 67 (раскрыть)
07 января в 18:57
Судя по информации и частично по словам самого Бензема, Вальбуэна не совсем траниционной ориентации и кто-то (мб он сам) снял его развлечения на видео. Мафиози, который дружит в Бензема, занялся шатнажом Матье, требуя выплатить крупную сумму, и Карим стал его посредником и передавал требования и угрозы. Примерно так, судя по всему.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
07 января в 18:13
Эта песня хороша, начинай с начала.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ gentlewolf (раскрыть)
07 января в 17:54
Это всё от скудности ума, они даже Дзюбу сюда приплетают, лишь бы написать и тупо посмеяться перед монитором.
А суть проблемы данного инцидента для них вообщем то не важны.
gentlewolf
gentlewolf
07 января в 17:39, ред.
Какие просвещенные люди пишут тут!
Все плотно в теме.
Обьясните пожалуйста, почему кабил, рожденный во Франции - вдруг стал алжирцем?

Сюр какой то...
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
07 января в 17:33
Дома ждёт Жади.)))
nikoladolgov
nikoladolgov
07 января в 17:29
Вальбуена вроде пожилой человек , а туда же - с юного форварда Зенита пример берет. И где он с Дзюбой познакомился ?
Наверное когда в Динамо Москва играл.
memphis
memphis
07 января в 17:28
Так вот шантажист Дзюбы кто!
Ravshan878
Ravshan878 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
07 января в 17:28
Чпок-чпок условно.🧐.(((
Project Pandora
Project Pandora ответ Брулин (раскрыть)
07 января в 17:22, ред.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    07 января в 17:21
    Что же там было такое?
    cska vperiod
    cska vperiod
    07 января в 17:14
    Блин не закочилось это судебное разбирательство.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
    07 января в 17:13
    Бензема истребитель Су-999HD.)))
    Dima salev
    Dima salev
    07 января в 17:07
    Если бы место бензема был Месси и Роналду взяли бы в сборной.
    В Франции без бензема много талантливых игроков с происхождения алжира.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    07 января в 16:41
    Вообще не понимаю, почему Бензема в это дело сунулся. Денег в "Реале" получал достаточно, не домработницей у Дзюбы ведь подрабатывал. И теперь вместо медали чемпиона мира судебные тяжбы, требующие материальных затрат и моральных сил.
    NOVA
    NOVA
    07 января в 16:34
    опять 25!! не чем им заняться!! из-за этого сборная франции потеряла лучшего нападающего!!
    STVA 1
    STVA 1
    07 января в 16:28
    Я уж думал всё порешали)
    КЭТиК
    КЭТиК
    07 января в 16:26
    В тюрьму араба надо отправить.
    Брулин
    Брулин
    07 января в 16:23
    Арабское полено денег видимо нехватает рас пошел в посредника. И правильно его невызывают сборную если бы он играл возможно и франция невыиграла бы ЧМ.
    3веpобой
    3веpобой
    07 января в 16:22
    Вальбуена сам виноват. НЕ стоило грешить)
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