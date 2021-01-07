Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже Вальбуэна

Нападающий «Реала» Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна.
Форварда мадридского клуба обвиняют в шантаже Вальбуэна видеозаписью интимного характера. В 2015 году Карим, по версии следствия, действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье. Дело будет рассмотрено в Версале.
С тех пор Бензема не получает вызовов в национальную команду Франции.
В 2019 году предполагалось, что Бензема сменит «футбольное гражданство» и будет играть за Алжир.
По прессе тех дней именно кабильский браток привлек Бензема в посредники, то есть видео у злодея появилось ранее и самостоятельно.
По прессе тех дней именно кабильский браток привлек Бензема в посредники, то есть видео у злодея появилось ранее и самостоятельно.
А суть проблемы данного инцидента для них вообщем то не важны.
А суть проблемы данного инцидента для них вообщем то не важны.
Все плотно в теме.
Обьясните пожалуйста, почему кабил, рожденный во Франции - вдруг стал алжирцем?
Сюр какой то...
Все плотно в теме.
Обьясните пожалуйста, почему кабил, рожденный во Франции - вдруг стал алжирцем?
Сюр какой то...
Наверное когда в Динамо Москва играл.
Наверное когда в Динамо Москва играл.
В Франции без бензема много талантливых игроков с происхождения алжира.
В Франции без бензема много талантливых игроков с происхождения алжира.