Боярский: «Для меня будет трагедией, если Азмун уйдёт из „Зенита“»

Актёр театра и кино, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на слухи об интересе дортмундской «Боруссии» к нападающему «Зенита» .

Возможный уход Сердара Азмуна из «Зенита» для меня будет трагедией. Это будет даже больнее, чем уход Халка. Азмун, как и Дзюба, является ключевым игроком команды. Он замечательный нападающий!

Сердар за короткое время успел стать своим — родным и петербургским. В любом случае я буду желать для него всего самого наилучшего. Но я не представляю «Зенит» без Азмуна.