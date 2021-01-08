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Боярский: «Для меня будет трагедией, если Азмун уйдёт из „Зенита“»

08 января 2021, 16:36

Актёр театра и кино, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на слухи об интересе дортмундской «Боруссии» к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.

Возможный уход Сердара Азмуна из «Зенита» для меня будет трагедией. Это будет даже больнее, чем уход Халка. Азмун, как и Дзюба, является ключевым игроком команды. Он замечательный нападающий!

Сердар за короткое время успел стать своим — родным и петербургским. В любом случае я буду желать для него всего самого наилучшего. Но я не представляю «Зенит» без Азмуна.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 января в 23:49
Качественный спортсмен
kyxy
kyxy
09 января в 01:29
Каналья! Тысяча чертей!
oFANATo
oFANATo
08 января в 23:25
Боярский, скорее будет трагедия для зени если Дюкова уберут из президентов РФС...
Gahi
Gahi
08 января в 20:36
Когда смотришь игру Азмуна особенно когда он в штрафной соперника старается открыться на мгновения опережая защитников и если правильная передача мяча идёт от партнёров то будет гол. А также его желания отрабатывать в защите, что многие нападающие не любят этого делать,  видимо в Боруссии хорошо изучили игру Сердара и какой потенциал в нём ещё не раскрыт. Для Зенита это будет потеря прежде всего как игрока который адаптирован к условиям чемпионата РПЛ.
Михалыч 75
Михалыч 75
08 января в 19:12
почему берут интервью у болельщика Тосно ? К Зениту он не имеет никакого отношения
Locomotive Breath
Locomotive Breath
08 января в 18:59
Расчувствовался, каналья!!!
STVA 1
STVA 1
08 января в 18:35
Дядя Миша что-то совсем плох)
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
08 января в 18:13
Красиво, когда третьесортный актер в фронтменах чемпиона страны. Театр абсурда.
МапС
МапС
08 января в 17:27, ред.
Иди топись - Нева рядом!
Шляпа, усы лежат на песке, никто не плывёт по быстрой реке...
mihaluch
mihaluch
08 января в 17:10
Всё упирается в деньги.
Colchoneros
Colchoneros
08 января в 16:41
Тоже что-ли его обхаживаешь?
Zenit_84
Zenit_84
08 января в 16:37
Надо срочно искать замену
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