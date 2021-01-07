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Лепсая — о недовольстве Дриусси: «Всегда есть трудности перевода»

07 января 2021, 22:39

Футбольный функционер Тимур Лепсая отреагировал на недавние слова форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси о том, что он играет не на своей позиции.

Во-первых, всегда есть трудности перевода. То, что сказал Дриусси, действительно дословно переводится как «де**мовая позиция», но в Аргентине это звучит совсем по-другому. Это в действительности просто означает, что он играет не на своей позиции. Просто человек выражает свое недовольство с помощью такой фигуры речи. У нас так не принято говорить с прессой, в Аргентине это считается нормой.

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Все комментарии
112910415
112910415
22 января в 00:30
не всегда всё же ...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
08 января в 12:47
Да, Джек, спасибо, и тебя с праздниками! Пока Тедеско у руля настроения мало, да и Зарема эта... Верю в светлое будущее нашего футбола, но гегемонов в нашем чемпе не намечается, уровень падает и идёт выравнивание
batog
batog
08 января в 11:14
Лепсая...Гурцкая... Диаспора что ли ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
08 января в 10:20, ред.
Позитивненько...)))

Ну нельзя же так....
Зенит и Спартак лидеры футбола с наибольшим количеством болельщиков самой большой страны в мире....доноры для главной команды ,относительно успешно сыгравшей на ЧМ...
Отличные команды с нехилым бюджетом но не самым мудрым руководством..))
А так как это дело поправимое - отчаиваться не стОит...
Нам то со стороны конечно видней весь этот непрофессионализм и саботаж....тщательно скрываемый кабинетными галстуконосцами ради осваиваемых средств.....
Но...придут и лучшие времена....ведь ещё недавно Зенит и Спартак на пару "шатали" испанцев в еврокубках наколотив за 4 матча Севилье и Сосьедаду 12 голов...)))

Успеха и процветания !!!
Прежнего остроумия, доброго троллинга и с прошедшими Праздниками !!!!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
08 января в 09:47
Тедесковедомая из той же кучи
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
08 января в 09:31, ред.
Нет..не правильно...
Разве д...ая команда может ни разу не проиграть тедесковедомым за последние 7 официальных игр ???
Wolf77785
Wolf77785 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
08 января в 09:04
интересно, какая команда спартак на фоне Зенита, если они нанесли 0 ударов за 90 минут..
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ alexgurzan (раскрыть)
08 января в 01:00
Понял, спасибо.
Leha-ha50
Leha-ha50
07 января в 23:38
Про позицию - это надо к Дзюбе с Азмуном обращаться.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
07 января в 23:31
Странно, так думается, де*мо и в "Зените" и в Аргентине имеет одно четко выраженное значение, а разбираться в его сортах способны только профессиональные ассенизаторы.
ABir
ABir
07 января в 23:20
По-русски это ещё похлеще называется
sv_1969
sv_1969
07 января в 23:18
Моя твоя не понимает!
alexgurzan
alexgurzan ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
07 января в 23:15
Добрый вечер.
Провоцируете собеседника на ответные грубости. Не приветствуется такое.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 января в 23:13
Ну пусть играет на воротах тогда!
shlomo
shlomo
07 января в 23:13, ред.
Ну ...ну...что то мне все это напоминает...один не так выразился, второй пытается все это оправдать....Россия, непонятная страна... одно слышу, другое подразумеваю, третье додумываю....
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
07 января в 22:58
Здравствуйте. Подскажите, почему моё сообщение про зверобоя посчитали за флуд? Я же написал в рамках направления последних сообщений темы.
ошалевший
ошалевший ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
07 января в 22:52
что бывает? агент подвердил, что перевод верный,а как иначе он же не один такой знающий язык
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
07 января в 22:52
Это как с "Интером", непонятно, почему они обижаются, когда их м*рдой называют, это трудности перевода просто.
25процентный клоун
25процентный клоун
07 января в 22:49
У нас зенит считается д.... Ой командой, и мы правильно поняли
Против ЦСКА
Против ЦСКА
07 января в 22:48
Дриусси уже пожалел.
ДАША Д
ДАША Д
07 января в 22:46
Он уже лыжи подготовил, ждёт когда можно будет свалить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 января в 22:41
Да всякое бывает!
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