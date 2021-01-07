Лепсая — о недовольстве Дриусси: «Всегда есть трудности перевода»

Футбольный функционер Тимур Лепсая отреагировал на недавние слова форварда «Зенита» о том, что он играет не на своей позиции.

Во-первых, всегда есть трудности перевода. То, что сказал Дриусси, действительно дословно переводится как «де**мовая позиция», но в Аргентине это звучит совсем по-другому. Это в действительности просто означает, что он играет не на своей позиции. Просто человек выражает свое недовольство с помощью такой фигуры речи. У нас так не принято говорить с прессой, в Аргентине это считается нормой.