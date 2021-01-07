Лепсая — о недовольстве Дриусси: «Всегда есть трудности перевода»

Футбольный функционер Тимур Лепсая отреагировал на недавние слова форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси о том, что он играет не на своей позиции.
Во-первых, всегда есть трудности перевода. То, что сказал Дриусси, действительно дословно переводится как «де**мовая позиция», но в Аргентине это звучит совсем по-другому. Это в действительности просто означает, что он играет не на своей позиции. Просто человек выражает свое недовольство с помощью такой фигуры речи. У нас так не принято говорить с прессой, в Аргентине это считается нормой.
Ну нельзя же так....
Зенит и Спартак лидеры футбола с наибольшим количеством болельщиков самой большой страны в мире....доноры для главной команды ,относительно успешно сыгравшей на ЧМ...
Отличные команды с нехилым бюджетом но не самым мудрым руководством..))
А так как это дело поправимое - отчаиваться не стОит...
Нам то со стороны конечно видней весь этот непрофессионализм и саботаж....тщательно скрываемый кабинетными галстуконосцами ради осваиваемых средств.....
Но...придут и лучшие времена....ведь ещё недавно Зенит и Спартак на пару "шатали" испанцев в еврокубках наколотив за 4 матча Севилье и Сосьедаду 12 голов...)))
Успеха и процветания !!!
Прежнего остроумия, доброго троллинга и с прошедшими Праздниками !!!!!!!
Ну нельзя же так....
Зенит и Спартак лидеры футбола с наибольшим количеством болельщиков самой большой страны в мире....доноры для главной команды ,относительно успешно сыгравшей на ЧМ...
Отличные команды с нехилым бюджетом но не самым мудрым руководством..))
А так как это дело поправимое - отчаиваться не стОит...
Нам то со стороны конечно видней весь этот непрофессионализм и саботаж....тщательно скрываемый кабинетными галстуконосцами ради осваиваемых средств.....
Но...придут и лучшие времена....ведь ещё недавно Зенит и Спартак на пару "шатали" испанцев в еврокубках наколотив за 4 матча Севилье и Сосьедаду 12 голов...)))
Успеха и процветания !!!
Прежнего остроумия, доброго троллинга и с прошедшими Праздниками !!!!!!!
Разве д...ая команда может ни разу не проиграть тедесковедомым за последние 7 официальных игр ???
Разве д...ая команда может ни разу не проиграть тедесковедомым за последние 7 официальных игр ???
Провоцируете собеседника на ответные грубости. Не приветствуется такое.
Провоцируете собеседника на ответные грубости. Не приветствуется такое.