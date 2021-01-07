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Кирьяков: «Забитый мяч добавит Головину веры в себя»

07 января 2021, 16:04

Российский тренер Сергей Кирьяков оценил выступление полузащитника «Монако» Александра Головина в матче 18-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».

Саша — талантливый футболист, но в его возрасте непросто заиграть в клубе с такими богатыми традициями. Я думал, Головину понадобится больше времени на акклиматизацию в «Монако». Но все тренеры, которые работали в команде, ему доверяли. Здорово, что его возвращение на поле после длительного перерыва получилось столь уверенным. Забитый мяч добавит ему веры в себя. Даже по этим 30 минутам было видно, что он чувствует себя комфортно. Но нельзя останавливаться. Надо выходить на новый уровень.

Когда ты иностранец, должен зарабатывать свое игровое время каждый день. На Западе только так. Идет борьба за выживание, конкуренция серьезная. Если дашь слабину на тренировках — это все фиксируется. Надеюсь, Саша все понял, и сейчас будет серьезно и ежедневно доказывать тренерскому штабу свое право выходить на поле. Гол не должен его расслаблять. Наоборот — это повод мобилизоваться.

Саша использовал свой момент. Отлично взаимодействовал с партнерами. Вряд ли физически он готов на 100 процентов. Но через игры все доберет. Его восстановление затянулось. Но я уверен, в «Монако» хорошие тренеры по реабилитации. Если человек профессионально относится к работе, то наверстать упущенное реально. Через пахоту на тренировках.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
07 января в 21:39
Самоуверенности точно добавиться.
Little Caprice
Little Caprice
07 января в 18:30
У Санька никогда не было особых проблем в игровом плане. Удар только подтянуть бы ему, и вообще топом бы был. Единственная причина, по которой он не сможет никогда заиграть на самом высочайшем уровне - это травмы. Вся карьера такая рваная из-за них. Увы, но тут ничего не поделать. Черышев подтвердит.
Q-J-G
Q-J-G
07 января в 18:13
Забитые мячи Алексеем Миранчуком в дебютных матчах за Аталанту в ЛЧ и в Серии А добавилы веры в себя, нет никакого сомнения, но тренер Аталанты "убивает" эту веру с очередным матчем Аталанты.... Так пусть же, футбольная жизнь А.Головина кардинально будет отличаться от футбольной жизни Алексея в Аталанте - в лучшую сторону!
Leha-ha50
Leha-ha50
07 января в 17:33
Саня веру в себя никогда и не терял. Парень не пиарится, не понтит, языком не молотит, в сетях не рисуется. Так что за него думать и советовать ему не надо. Парень явно с головой дружит и все прекрасно понимает.
Так , думаю, все у него будет прекрасно, главное - без травм .
Ждем следующих игр с участием Александра. Уверен, он еще нас порадует своей игрой.
Всем здоровья.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
07 января в 17:16
Хорошо бы именно так.
VAN ARM
VAN ARM
07 января в 17:05
время покажет)) будем ждать))
drug01
drug01
07 января в 16:48
Всё будет хорошо!
mihaluch
mihaluch
07 января в 16:17
Только пахота на тренировках ведёт к успеху.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 января в 16:06
Согласен с ним,Санёк в ударе!
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