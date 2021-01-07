Кирьяков: «Забитый мяч добавит Головину веры в себя»

Российский тренер оценил выступление полузащитника «Монако» в матче 18-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна».

Саша — талантливый футболист, но в его возрасте непросто заиграть в клубе с такими богатыми традициями. Я думал, Головину понадобится больше времени на акклиматизацию в «Монако». Но все тренеры, которые работали в команде, ему доверяли. Здорово, что его возвращение на поле после длительного перерыва получилось столь уверенным. Забитый мяч добавит ему веры в себя. Даже по этим 30 минутам было видно, что он чувствует себя комфортно. Но нельзя останавливаться. Надо выходить на новый уровень.

Когда ты иностранец, должен зарабатывать свое игровое время каждый день. На Западе только так. Идет борьба за выживание, конкуренция серьезная. Если дашь слабину на тренировках — это все фиксируется. Надеюсь, Саша все понял, и сейчас будет серьезно и ежедневно доказывать тренерскому штабу свое право выходить на поле. Гол не должен его расслаблять. Наоборот — это повод мобилизоваться.

Саша использовал свой момент. Отлично взаимодействовал с партнерами. Вряд ли физически он готов на 100 процентов. Но через игры все доберет. Его восстановление затянулось. Но я уверен, в «Монако» хорошие тренеры по реабилитации. Если человек профессионально относится к работе, то наверстать упущенное реально. Через пахоту на тренировках.