Агент Мирзова: «Цель Резиуана – попадание в сборную России»

Александр Клюев, агент полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал о планах своего клиента.
Мирзов в «Химках» чувствует себя очень хорошо и уверенно, это отражается на его игре. Сейчас мы о выкупе и переговорах не думаем. Главное – подготовиться ко второй части сезона и отыграть его достойно. Резиуан ставит целью попадание в сборную.
Когда все закончится, будет смотреть по той ситуации, которая сложится. Там будет много важных факторов, в том числе и желание «Спартака».
У него еще полтора года контракта со «Спартаком», но в приоритете будет игровая практика. Посмотрим на все по окончании сезона, пока глупо загадывать.
Ранее в «Спартаке» опровергли новость о том, что «Химки» могут выкупить Мирзова.
Головин голову не опускает, он мяч теряет, а Мирзов доводит до действия
Головин голову не опускает, он мяч теряет, а Мирзов доводит до действия
Как показала практика, чабан выжимает из сборников все силы, на другие турниры их не хватает...
Как показала практика, чабан выжимает из сборников все силы, на другие турниры их не хватает...
у нас люди без клуба в сборную спокойно проникают, а уж арендованным сам бог велел
у нас люди без клуба в сборную спокойно проникают, а уж арендованным сам бог велел