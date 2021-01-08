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Агент Мирзова: «Цель Резиуана – попадание в сборную России»

08 января 2021, 13:04

Александр Клюев, агент полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал о планах своего клиента.

Мирзов в «Химках» чувствует себя очень хорошо и уверенно, это отражается на его игре. Сейчас мы о выкупе и переговорах не думаем. Главное – подготовиться ко второй части сезона и отыграть его достойно. Резиуан ставит целью попадание в сборную.

Когда все закончится, будет смотреть по той ситуации, которая сложится. Там будет много важных факторов, в том числе и желание «Спартака».

У него еще полтора года контракта со «Спартаком», но в приоритете будет игровая практика. Посмотрим на все по окончании сезона, пока глупо загадывать.

Ранее в «Спартаке» опровергли новость о том, что «Химки» могут выкупить Мирзова.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 17:26
есть некоторые шансы
Санчо Панса
Санчо Панса
08 января в 20:40
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ ПерекатиПоле (комментарий удален) (раскрыть)
    08 января в 20:30, ред.
    Набор буквосочетаний с матш тв, благо я эксперт и датчики сразу сработали.
    Головин голову не опускает, он мяч теряет, а Мирзов доводит до действия
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    08 января в 17:03
    В сборную России по кёрлингу, там у него больше шансов.
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    08 января в 16:03
    Перспективных у нас много, просто они и так остаются перспективными!
    zooveterinar
    zooveterinar
    08 января в 15:13
    Почему бы и нет , разве он хуже кокорина ,к примеру???!!!
    Брулин
    Брулин
    08 января в 14:50
    27 лет...., по перспективности второй после Кокорина.
    МапС
    МапС ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    08 января в 14:46, ред.
    Свои кадры надо беречь :)
    Как показала практика, чабан выжимает из сборников все силы, на другие турниры их не хватает...
    Mangur
    Mangur
    08 января в 14:41
    Желание похвально.Удачи
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ МапС (раскрыть)
    08 января в 14:31
      МапС
      МапС ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      08 января в 14:13
      Мирзов на голову сильнее половины сборников-пенсионеров.
      sv_1969
      sv_1969 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      08 января в 14:11
      Праздники продолжаются?
      ДАША Д
      ДАША Д
      08 января в 13:54
      Цель вполне реальная.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      08 января в 13:53
      Мирзов на голову сильнее Головина
      МапС
      МапС
      08 января в 13:52
      Желание хорошее, главное получить добро от чабана и рукодельника.
      cska vperiod
      cska vperiod
      08 января в 13:51
      Как земляка усач-спартач может и пригласить, за отдельную плату разумеется.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      08 января в 13:44
      Если Химкам и Спартаку поменяться тренерами то и в Спартаке все игроки будут чувствовать себя уверенно и загорят желанием попасть в сборную....
      Я на стреме
      Я на стреме ответ SHMEL (раскрыть)
      08 января в 13:36, ред.
      да легко!
      у нас люди без клуба в сборную спокойно проникают, а уж арендованным сам бог велел
      SHMEL
      SHMEL
      08 января в 13:31
      Нужно ставить реальные цели. Для Мирзова играть в премьер лиге это уже успех. Спартак явно ошибся с его приобретением, а теперь и вообще, если откажется продавать рискует остаться и без денег за него, хоть небольших.
      Cat01
      Cat01
      08 января в 13:24
      Цель поставлена удачи
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      08 января в 13:20
      Если будет играть в своем амплуа , то все у него получиться. Удачи Резуану.
      beefs
      beefs
      08 января в 13:15
      хорошая цель и уже накопил на...
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      08 января в 13:06
      Отличная у него цель!
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