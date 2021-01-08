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Малафеев: «20 млн евро – это точно не окончательная стоимость Азмуна»

08 января 2021, 15:35

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о слухах об интересе дортмундской «Боруссии» к нападающему петербургского клуба Сердару Азмуну.

Новость о том, что Азмуном интересуются разные клубы, меня абсолютно не удивляет. Сердар приносит достаточно много пользы «Зениту», поэтому интерес вполне объясним. Участие в Лиге чемпионов, основной игрок сборной Ирана.

20 млн евро? Думаю, эта сумма фигурирует из-за оценки Transfermarkt, которая, как мы понимаем, не всегда корректна. Она не учитывает множество аспектов. Когда игроком интересуются клубы, которые могут платить больше, цена возрастает. Это всегда было по отношению к российскому рынку, то же самое — к европейскому. Думаю, что для начала переговоров эта сумма оптимальна, но это точно не окончательная стоимость Азмуна.

Что касается мотивации, Азмун не выглядит игроком, который будет демотивирован в случае, если «Зенит» и дортмундская «Боруссия», об интересе со стороны которой пишут СМИ, не договорятся по сделке. С учётом регулярного выступления «Зенита» в ЛЧ, Сердар — боевая единица, которая может приносить пользу и в Европе, и в России. Отпускать такого игрока, не имея адекватной замены, нет смысла.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 17:45
над его совершенствованием работает лучший специалист !
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
08 января в 22:16
Пятера в базарный день! Баклашки опять размечтались аххах.
Сп62
Сп62
08 января в 19:49
Если интересуется Боруссия, то можно и поторговаться. А вот если Шальке...?
SinonSinon
SinonSinon ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
08 января в 19:15
Ну, видимо, и в Наполи, и вот теперь в Боруссии сплошные идиоты, раз не прислушиваются к Вашим рассуждениям, а продолжают интересоваться Сердаром
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ SinonSinon (раскрыть)
08 января в 19:12
Да кому какая разница, сколько он забивает в РПЛ и в матчах против Ирака. Он играл при Бердыеве лучше, чем сейчас, это факт.
Dgoni67
Dgoni67
08 января в 17:16
Срочно продавать, пока есть спрос!
Брулин
Брулин
08 января в 17:13
интересно что в Азмуне такого) что таких нельзя затащит в Россию, по мне игрок средний не более вот Халк это да был звезда!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 января в 17:05
Знаешь, чем это утверждение смешно? Азмун играл лучше, когда впервые лет пять назад начали писать, что им интересуется "Дортмунд". Думаешь, им нужен игрок, не прогрессирующий пять лет?)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 января в 16:56
Это как раз его цена!
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Я на стреме (раскрыть)
08 января в 16:43
Дзюбе можно найти более бюджетную версию))))))
SinonSinon
SinonSinon ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
08 января в 16:42
То есть то, что Сердар в 23-24 своими голами вывел свою сборную в полуфинал кубка Азии, в 24 стал вторым бомбардиром лиги (первым был Чалов), забивал голы в ЛЕ за Зенит, заиграв "с листа", не пройдя ни дня тренировочные сборы зимние с Зенитом, в 25 стал лучшим бомбардиром лиги, в 26 продолжает после почти полутора месяцев болезни оставаться лучшим бомбардиром на данный момент - это "абсолютный регресс", да? И не нужно говорить про эту ЛЧ (в прошлой, кстати, 2 гола забил), там весь Зенит не айс был, да и ковид фиговая штука, сложно восстанавливаться быстро.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 января в 16:30
В Боруссии явно понимают футбол, раз заинтересовались. И сделка вполне может сложиться, но за ценник слегка повыше 20_ки.
Зенит нацелился купить Пепе за столько же, но рисковать продать играющего напа за ту же сумму, что и кота в мешке? Думаю, в пределах десятки ценник подрастет...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 января в 16:24
При всем уважении, игроки играющие в РПЛ в настоящее время могут просто быть не адаптированы под розыгрыши первенств в топ-5, и клубы из ведущих чемпионатов могут приобрести просто дорогостоящий балласт, надолго приседающий на скамейку запасных. А про Лигу чемпионов от отечественного производителя лучше вообще помалкивать в тряпочку. Хотя интерес конечно приятен.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
08 января в 16:17
    STVA 1
    STVA 1 ответ КЭТиК (раскрыть)
    08 января в 16:14
    И за полтос тысяч рублей)))
    Legend 6
    Legend 6
    08 января в 16:08
    В Зените акция. При покупке Азмуна, Дзюба в подарок.
    beefs
    beefs
    08 января в 16:04
    предлагать можно, но вот купят ли...
    КЭТиК
    КЭТиК
    08 января в 16:02
    Вполне за 40 можно загнать.
    Я на стреме
    Я на стреме
    08 января в 15:41, ред.
    естественно, любимая "игрушка" Дзюбы не может стоить так дёшево
    dimagas2
    dimagas2
    08 января в 15:40
    120,нет 420)))Что ж мелочится)))
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    08 января в 15:40
    Деньги потеряли ценность
    Cat01
    Cat01
    08 января в 15:40
    Можно и больше предложить
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