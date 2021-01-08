Малафеев: «20 млн евро – это точно не окончательная стоимость Азмуна»

Бывший голкипер «Зенита» высказался о слухах об интересе дортмундской «Боруссии» к нападающему петербургского клуба .

Новость о том, что Азмуном интересуются разные клубы, меня абсолютно не удивляет. Сердар приносит достаточно много пользы «Зениту», поэтому интерес вполне объясним. Участие в Лиге чемпионов, основной игрок сборной Ирана.

20 млн евро? Думаю, эта сумма фигурирует из-за оценки Transfermarkt, которая, как мы понимаем, не всегда корректна. Она не учитывает множество аспектов. Когда игроком интересуются клубы, которые могут платить больше, цена возрастает. Это всегда было по отношению к российскому рынку, то же самое — к европейскому. Думаю, что для начала переговоров эта сумма оптимальна, но это точно не окончательная стоимость Азмуна.