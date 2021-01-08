Футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал слухи об интересе «Ювентуса» к нападающему «Дженоа» .

Можно ли верить слухам про Шомуродова? Источник — газета Tuttosport, к сожалению, не сама авторитетная в Италии: часто вбрасывает непроверенную информацию и ошибается. С другой стороны, это туринское медиа, и оно не только владеет конкретной информацией вокруг «Юве», но и в курсе обсуждений внутри клуба.

Второй фактор — агенты Валерио и Габриэле Джуффрида. Братья, кстати, участвовали в нашем фильме о Миранчуке: помогали устраивать Алексея в «Аталанту». Переходу Шомуродова в «Дженоа» братья Джуффрида тоже поспособствовали. Оба — в весьма тесном контакте со спортивным директором «Юве» Фабио Паратичи. По Миранчуку Джуффрида общались именно с ним [до интереса «Аталанты»]. Сейчас Валерио и Габриэле — партнеры компании ProSport Managment, которая ведет Шомуродова.

Наконец, Элдор прилично выступает за «Дженоа». В Генуе он всего несколько месяцев, забил только дважды, но уже стал чуть ли не лучшим форвардом команды. Еще раз: на мой взгляд, прямо сейчас Шомуродов в «Ювентусе» — маловероятный сюжет. Потерпите и увидите: вокруг клуба появятся и другие поразительные имена.