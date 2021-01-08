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Арустамян: «Прямо сейчас Шомуродов в „Ювентусе“ — маловероятный сюжет»

08 января 2021, 17:49

Футбольный комментатор и инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал слухи об интересе «Ювентуса» к нападающему «Дженоа» Элдору Шомуродову.

Можно ли верить слухам про Шомуродова? Источник — газета Tuttosport, к сожалению, не сама авторитетная в Италии: часто вбрасывает непроверенную информацию и ошибается. С другой стороны, это туринское медиа, и оно не только владеет конкретной информацией вокруг «Юве», но и в курсе обсуждений внутри клуба.

Второй фактор — агенты Валерио и Габриэле Джуффрида. Братья, кстати, участвовали в нашем фильме о Миранчуке: помогали устраивать Алексея в «Аталанту». Переходу Шомуродова в «Дженоа» братья Джуффрида тоже поспособствовали. Оба — в весьма тесном контакте со спортивным директором «Юве» Фабио Паратичи. По Миранчуку Джуффрида общались именно с ним [до интереса «Аталанты»]. Сейчас Валерио и Габриэле — партнеры компании ProSport Managment, которая ведет Шомуродова.

Наконец, Элдор прилично выступает за «Дженоа». В Генуе он всего несколько месяцев, забил только дважды, но уже стал чуть ли не лучшим форвардом команды. Еще раз: на мой взгляд, прямо сейчас Шомуродов в «Ювентусе» — маловероятный сюжет. Потерпите и увидите: вокруг клуба появятся и другие поразительные имена.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 января в 17:55
Мне чтото тоже не верится!
shlomo
shlomo
08 января в 17:52
Ну без Нобеля вообще никакие переходы не могут быть:::)))))...как так он не сказал, а кто то перешел....
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