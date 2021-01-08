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Губерниев: «Дзюбе нужно идти в президенты. За место в Думе я его обыграю»

08 января 2021, 17:16

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова менеджера сборной России Евгения Савина о том, что форвард «Зенита» Артём Дзюба мог бы стать политиком в будущем.

У нас в стране политиком может стать любой — можете вы, могу я, может и Дзюба. Он — медийный человек, поэтому — пожалуйста. Но для этого нужно как минимум выиграть выборы, провести опрос среди граждан. Тут уже вопрос, будет ли он популярным в своем избирательном округе. Потому что я тоже, может, захочу заявиться там и выиграть у Дзюбы, и мы будем с ним сражаться. Он будет как единоросс, а я — как самовыдвиженец, и я его обыграю. Ну, например.

Но я думаю, что нужно смотреть шире: чего там в депутаты? Спортсменов-депутатов полно, нужно губернатором становиться, как Бату Хасиков. Да и вообще надо стремиться на президентские выборы, на будущее примерять к себе эту должность. Поэтому всё нормально, пускай Артём растет. Есть же пример: Джордж Веа — президент Либерии, Дзюба тоже должен стремиться к максимуму. Может быть, через лет 35 он как Байден совершит политический рывок.

Что касается его личности в целом, то профессиональные и человеческие качества в нашей стране никакого отношения к политической деятельности не имеют, так что здесь нечего даже обращать на это внимание. В общем, пусть Артём выдвигает свою кандидатуру после завершения карьеры, а я составлю ему конкуренцию. Будем сражаться за место в Думе! Представляете, что может быть изображено на билбордах, когда мы будем призывать за себя голосовать? Я, может быть, буду изображен жующим варежку, а вот что будет изображено на билборде Дзюбы — это вопрос.

Ранее экс-наставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков заявил, что считает Дзюбу лучшим футболистом России.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 17:51
Губер мыслит прогрессивно )
valt134
valt134
09 января в 14:04
Куда мы катимся???
memphis
memphis
09 января в 04:57
Троллинг 100 уровня! Аплодирую стоя!
УЕСКА
УЕСКА
09 января в 01:12
Фанаты зенита обеими руками за Дзюбу и поддержат его на выборах.
mortid
mortid
09 января в 01:02
До тех пор, пока в думе будут певцы, бывшие спортсмены, клоуны и прочие скоморохи, Россия будет в заднице. Надеюсь когда нибудь народ это поймёт и прекратит лизоблюдничать и голосовать за кумиров. В противном случае ждёт погибель, попомните моё слово.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
08 января в 23:55
Два овна.
протон1
протон1
08 января в 23:49
вот наследие) представить дзюбу в гос думе. вса страна будет знать его законопректы))
Правдин Семён
Правдин Семён
08 января в 23:32
Не блю Губерниева. Но здесь сарказм высшей пробы, достойный стоячей овации.
ТТ
ТТ
08 января в 23:24
«Кесарю кесарево, а Богу Божие» ! В цезари сразу его,в цезари!!!
CSKA2012
CSKA2012
08 января в 23:23, ред.
Губернев на чбд перекурил , программа для идиотов и сам он идиот.
oFANATo
oFANATo
08 января в 23:22
Уже и Губерниев троллит рукоблуда....😄
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
08 января в 22:56
Вы оба - псы вонючие!.. и вас усыплять надо...
ABir
ABir
08 января в 22:21
Похоже я даже знаю, кто буде его главным электоратом
lobsterdam
lobsterdam
08 января в 22:15
нормальных людей еще (пока!) много, судя по комментариям. Ну а я воздержусь, и так все ясно!
RIR68
RIR68
08 января в 22:13
Господи, кто вообще даёт слово этим людям? Ну дайте мне парабеллум!
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
08 января в 21:57
Ну да, да 56а - это сила... аххах
vlasovca
vlasovca
08 января в 21:44
Оба идите в думу,там таких полно.
trimetil
trimetil ответ andrefino13 (раскрыть)
08 января в 21:13
    Олег Гутченко 2
    Олег Гутченко 2
    08 января в 21:07
    Надо Дзюбу в соперники Путину на следующих выборах вместо Навального и Жириновского.
    Kosmos58
    Kosmos58
    08 января в 20:58
    Ещё одна сладкая парочка!.
    andrefino13
    andrefino13
    08 января в 20:56
    Вчера смотрел фильм Бабушка лёгкого поведения, там хоккеист Уздечкин после завершения карьеры стал депутатом, очень достоверно показан образ, Губерниев с Дзюбой тоже будут хорошо смотреться в спящем виде.
    trimetil
    trimetil
    08 января в 20:46
    Единороса он обыграет, дурачок наивный...
    Faustello
    Faustello
    08 января в 20:42
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    08 января в 20:37
    По этому интервью Димы можно прекрасно понять, что этому товарищу, видимо, можно все и даже больше! Свобода слова у него превыше всего) Что хочу, то и говорю:)
    mphuZ
    mphuZ
    08 января в 20:12
    1. Почему наша страна докатилась до такого, что теперь всякая шв*ль считает, что может стать президентом и обязательно это нужно попробовать?

    2. С чего Губерниев взял, что президентский пост - это "максимум"? И вне президентского поста можно перевернуть мир, особенно, если есть деньги.
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Сергей Зz (раскрыть)
    08 января в 19:56
    .
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Эдип на Ганимеде (раскрыть)
    08 января в 19:43
    ..
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Физручини (раскрыть)
    08 января в 19:43
    .
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    08 января в 19:42
    Я так понимаю интимное видео Капитана Зенита,было хорошо спланированой пиар акцией,браво 👏. Сейчас соберут подписи,и вперёд!!!
    Олeневод
    Олeневод
    08 января в 19:37
    Фашистская пенсионная реформа подтвердила , что любая б.......... , может поднимать руку ЗА , не думая !
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