Червиченко: «Титов получал 100 тысяч долларов в месяц»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о зарплатах игроков во время своего пребывания в клубе.

Сколько платили Ващуку? 20 или 25 тысяч долларов в месяц. С условием, как начнет играть, все это превратится в 40. Вот здесь у нас спор возник. Играть он не начал, но 40 получать остро желал.

Для «Спартака» это были огромные деньги. Огромные. Титов получал 100, больше всех. У Калиниченко было 10. У Димки Парфенова те же 10 или 20. А Ващуку навалили вот столько, потому что играл в киевском «Динамо»! Но потом пришлось объяснить: «Ты не играешь, а „привозишь“. Сиди, получай свои 25. Выйдешь на уровень — переделаем».