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Червиченко: «Титов получал 100 тысяч долларов в месяц»

09 января 2021, 08:21

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о зарплатах игроков во время своего пребывания в клубе.

Сколько платили Ващуку? 20 или 25 тысяч долларов в месяц. С условием, как начнет играть, все это превратится в 40. Вот здесь у нас спор возник. Играть он не начал, но 40 получать остро желал.

Для «Спартака» это были огромные деньги. Огромные. Титов получал 100, больше всех. У Калиниченко было 10. У Димки Парфенова те же 10 или 20. А Ващуку навалили вот столько, потому что играл в киевском «Динамо»! Но потом пришлось объяснить: «Ты не играешь, а „привозишь“. Сиди, получай свои 25. Выйдешь на уровень — переделаем».

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112910415
112910415
24 января в 18:07
другие времена ...
memphis
memphis ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
12 января в 06:05
Акстись! Ващук играл в Спаме в 2003! Какой 1985?
Барeт Гейл
Барeт Гейл
10 января в 04:32
Титову можно было и больше платить, учитывая как он тащил команду.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс ответ Храневец (раскрыть)
09 января в 18:07
За половину я б тебе сказал где он лежит)
RIR68
RIR68
09 января в 16:56
на таблетки хватало!
nikoladolgov
nikoladolgov
09 января в 16:22
Все яснр. Во всем виноват Романцев , что набрал всяких Титовых, Тихоновых и Онопков , что Спартак 10 раз подряд чемпионом был ...
А Червяку только Химки и тренировать .
Бубнин
Бубнин
09 января в 16:06
Сидишь, не играешь, привозишь - 25000 долларов. Такое вот наказание..Это тогда. Сейчас 100 наверное.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
09 января в 16:05
С презрением отношусь к людям, которые в 90-е в 30 лет "честно" зарабатывали миллиарды
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 января в 15:57
Раз так хорошо шаришь в тогдашних зарплатах футболёров, поясни, сколько получали в других клубах. Потому что самые лучшие уходили за большими деньгами в столицу, в конюшню (в армию послужить) или в Спартак. денежку срубить.
Зенит, кста, тогда ходил в середняках, зато ваши чемпионили год за годом . И вы только успевали кубки пересчитывать да звёзды шить. А когда по деньгам более-менее выравнялось всё, тогда вы и заголосили про Империю зла...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
09 января в 15:44
Титов до сих пор эти доллары меняет
Санчо Панса
Санчо Панса
09 января в 15:25
100 тысяч долларов бромонтановскому капитану? За какие это, интересно, заслуги)
particular
particular
09 января в 15:05
Вся бухгалтерия на трёх пальцах...
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
09 января в 14:45
Сто лимононов Ешкина кот, в те времена в союзе для футболистов это фантастические деньги были.Если не дай бог, у кого нибудь из партийных чиновников такие денежки нашли бы,давали вышку.Если не веришь спроси у дедушки или соседа.)
Храневец
Храневец
09 января в 14:34
я б в москве уран с киркой нашел при такой повышенной зарплате !!!!
spartak kursk
spartak kursk
09 января в 14:26
А подскажите,товарищ Червиченко,какую зарплату получал Игорь Нетто,которому сегодня могло исполниться 91 год?

И как долго ещё Андрюша будет выезжать на публикациях о Спартаке,которому он обязан своей известностью?
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ memphis (раскрыть)
09 января в 14:15
Я сравнил:
1985 - 10 яиц - 1 доллар сейчас - 1.38
1985 - молоко - 1.1 доллар сейчас - 1.96
makkie
makkie
09 января в 14:11
Лучше бы пояснил, за какие заслуги понабрал в Спартак всяких Зоа, Шафаров и прочих Огунсанья.
Абсолютно бездарное управление ФК, чудом не вылетели в ПерДив!
Сп62
Сп62
09 января в 14:09
Да, деньги были другими, но не в таком соотношении.
memphis
memphis ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
09 января в 14:04
Все верно, но! 100 тысяч тогда были другими деньгами. Цены в магазине даже сравни
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
09 января в 13:58, ред.
А теперь сравни зарплату Титова (тогда самого высокооплачиваемого игрока Спартака) - 100 тысяч с зарплатой Малкома - 860 тысяч (если перевести в доллары!) Или сравни зарплату Парфенова который перейдя в Спартак 4 года подряд (тяжелая травма подорвала карьеру в 28 лет!) становился чемпионом с зарплатой Дзюбы - 10 vs 250!!! Дзюба получает в 25 раз больше Парфенова!!!! А кто влез в российский футбол и поднял зарплаты в 10-30 раз думаю объяснять не надо!
И второй аспект - раньше играешь плохо - получи зарплату меньше в 2 раза, а сейчас - провалялся Малком на больничном пол года но 5 миллионов свои за это время все-равно получил! А Парфенову за эти деньги нужно было в Спартаке 41 год играть!)
Если бы не Газпром, совсем другой футбол у нас был бы!!!
P.S. У меня знакомый лежал в одной палате с Пятницким - оба лечили ноги, так вот Андрей рвался играть в команду так как деньги ему не платили!
Сп62
Сп62 ответ КЭТиК (раскрыть)
09 января в 13:48
Неплохо получал, но и неплохо играл.
санек002
санек002 ответ Ravshan878 (раскрыть)
09 января в 13:44
он и играл нормально!а сейчас?тот же кокоша за лавку полированную разве справедливо получает бабки такие?
Zak11
Zak11
09 января в 13:27
Если сравнивать зарплату Титова и Калины - то это совсем неадекватно.
протон1
протон1
09 января в 12:55
сколько тайностей которых мы не знаем что у них там творилось. эх.
Ravshan878
Ravshan878
09 января в 12:37
Титов на поле как рыбка на воде. Червеченко баловал и радовал своих мушкетёров.
ЮЗИК
ЮЗИК
09 января в 11:52
Что тогда,что сейчас много платят,так раньше хоть играли
SHMEL
SHMEL
09 января в 11:45
Для того времени это огромнейшие зарплаты.
berda2003
berda2003
09 января в 11:40
беготня за мячом приравнена к работе лётчика-испытателя, а оплота в разы больше, почему?
vlasovca
vlasovca
09 января в 11:37
Сейчас за такие деньги наши игрочишки и на поле не выйдут.Деньги получают бешенные а играть не могут.Титов хоть отрабатывал свои деньги.
stavr74
stavr74
09 января в 10:06
теперь ждём опровержения от бромантанового мальчика по поводу 100 тысяч $
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