Червиченко: «Титов получал 100 тысяч долларов в месяц»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о зарплатах игроков во время своего пребывания в клубе.
Сколько платили Ващуку? 20 или 25 тысяч долларов в месяц. С условием, как начнет играть, все это превратится в 40. Вот здесь у нас спор возник. Играть он не начал, но 40 получать остро желал.
Для «Спартака» это были огромные деньги. Огромные. Титов получал 100, больше всех. У Калиниченко было 10. У Димки Парфенова те же 10 или 20. А Ващуку навалили вот столько, потому что играл в киевском «Динамо»! Но потом пришлось объяснить: «Ты не играешь, а „привозишь“. Сиди, получай свои 25. Выйдешь на уровень — переделаем».
А Червяку только Химки и тренировать .
А Червяку только Химки и тренировать .
Зенит, кста, тогда ходил в середняках, зато ваши чемпионили год за годом . И вы только успевали кубки пересчитывать да звёзды шить. А когда по деньгам более-менее выравнялось всё, тогда вы и заголосили про Империю зла...
Зенит, кста, тогда ходил в середняках, зато ваши чемпионили год за годом . И вы только успевали кубки пересчитывать да звёзды шить. А когда по деньгам более-менее выравнялось всё, тогда вы и заголосили про Империю зла...
И как долго ещё Андрюша будет выезжать на публикациях о Спартаке,которому он обязан своей известностью?
И как долго ещё Андрюша будет выезжать на публикациях о Спартаке,которому он обязан своей известностью?
1985 - 10 яиц - 1 доллар сейчас - 1.38
1985 - молоко - 1.1 доллар сейчас - 1.96
1985 - 10 яиц - 1 доллар сейчас - 1.38
1985 - молоко - 1.1 доллар сейчас - 1.96
Абсолютно бездарное управление ФК, чудом не вылетели в ПерДив!
Абсолютно бездарное управление ФК, чудом не вылетели в ПерДив!
И второй аспект - раньше играешь плохо - получи зарплату меньше в 2 раза, а сейчас - провалялся Малком на больничном пол года но 5 миллионов свои за это время все-равно получил! А Парфенову за эти деньги нужно было в Спартаке 41 год играть!)
Если бы не Газпром, совсем другой футбол у нас был бы!!!
P.S. У меня знакомый лежал в одной палате с Пятницким - оба лечили ноги, так вот Андрей рвался играть в команду так как деньги ему не платили!
И второй аспект - раньше играешь плохо - получи зарплату меньше в 2 раза, а сейчас - провалялся Малком на больничном пол года но 5 миллионов свои за это время все-равно получил! А Парфенову за эти деньги нужно было в Спартаке 41 год играть!)
Если бы не Газпром, совсем другой футбол у нас был бы!!!
P.S. У меня знакомый лежал в одной палате с Пятницким - оба лечили ноги, так вот Андрей рвался играть в команду так как деньги ему не платили!