Transfermarkt снизил стоимость Головина до 19 млн евро

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08 января 2021, 13:20

Трансферная стоимость российского полузащитника «Монако» упала по итогам первой половины сезона во Франции. Данные приводит портал Transfermarkt.

Рыночный показатель Головина снижен на 1 млн евро. До этого стоимость россиянина составляла 20 млн.

«Данный результат в большей степени связан с высоким уровнем травматичности россиянина, который пока не может стабильно показывать высокий уровень игры во всех матчах французской первой лиги, переменно показывая то игру на невероятно высоком уровне, то теряясь футбольном поле», — говорится в статье.

Недавно Головин полностью восстановился от травмы и вышел на поле в матче Лиги 1 с «Лорьяном», забив через 10 секунд после выхода на поле.