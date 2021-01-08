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Transfermarkt снизил стоимость Головина до 19 млн евро

08 января 2021, 13:20

Трансферная стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина упала по итогам первой половины сезона во Франции. Данные приводит портал Transfermarkt.

Рыночный показатель Головина снижен на 1 млн евро. До этого стоимость россиянина составляла 20 млн.

«Данный результат в большей степени связан с высоким уровнем травматичности россиянина, который пока не может стабильно показывать высокий уровень игры во всех матчах французской первой лиги, переменно показывая то игру на невероятно высоком уровне, то теряясь футбольном поле», — говорится в статье.

Недавно Головин полностью восстановился от травмы и вышел на поле в матче Лиги 1 с «Лорьяном», забив через 10 секунд после выхода на поле.

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112910415
112910415
24 января в 17:28
ничего, обратно поднимет !
CSKA2012
CSKA2012
09 января в 12:26, ред.
Месси как будто не терялся )) посмотрите его игру за сборную Аргентины )
Leha-ha50
Leha-ha50
08 января в 15:17
Парень 4 месяца не выходил на футбольное поле, отсюда такое снижение его стоимости. Но думаю , что это временное явление. Если травмы не будут парня преследовать, то цена на него будет расти - определенно. Так что не долго этой циферке красоваться на этом портале. Радует то , что Ковач не стал делать из него "героя", а дал долечиться до конца.
Ждем следующих игр Монако с Александром в основе.
Всем здоровья.
berda2003
berda2003
08 января в 14:53
позвонили Мостовову - поинтересовались, кто царь!
За адекватность
За адекватность
08 января в 14:19
Сегодня снизился, завтра поднялся, это все лирика. Главное чтобы травмы не преследовали. Достаточно примеров когда по причине так называемой "хрустальности" у футболистов так и не получилось раскрыть весь свой потенциал, несмотря на всю перспективность. Так что здоровья Александру, на ЧЕ нужен очень. Как всегда личное мнение.
STVA 1
STVA 1 ответ КЭТиК (раскрыть)
08 января в 14:09
Его максимальная стоимость на трансфермаркт на 6 сентября 2018 года составляла 30 млн! Монако ничего не переплатил по сути!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 января в 14:05
Саня долго лечился и потерял 5 % от стоимости, а в РПЛ выходят на поле и теряют по 30-60 %. Оказывается лучше лечится в топ-5, чем пешеходить в чемпионате вечно лучшего Артемки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 января в 14:05
Не царское дело напрягаться патамушта...
David Young
David Young ответ волгодон 2 (раскрыть)
08 января в 13:56
.
волгодон 2
волгодон 2
08 января в 13:55
разжаловали царя в рядовые
КЭТиК
КЭТиК
08 января в 13:51
Монако явно переплатил.
shlomo
shlomo
08 января в 13:49
Ну стоимость это конечно показатель...но она как не странно может не только снижаться но и повышаться....так что еще есть вторая половина сезона....почему тоя верю в Сашу....дай бог без травм и продолжай забивать!!!!
VAN ARM
VAN ARM
08 января в 13:29
за 10 возьмём назад)))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
08 января в 13:26
Усушка, утруска, уценка.
drug01
drug01
08 января в 13:25
Рано об этом говорить
beefs
beefs
08 января в 13:21
все Саша отыгрался, пора домой...
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