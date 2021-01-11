Нападающий ЦСКА отправится на просмотр в «Химки»

Нападающий московского ЦСКА Лассана Н'Диай отправится на просмотр в «Химки».
По информации источника, после зимнего сбора клубы примут решение о дальнейшей судьбе малийского футболиста.
Лассана числится в ЦСКА с октября 2018 года. В составе «армейцев» Н'Диай не провёл ни одного матча.
В 2020 году Н'Диай играл в составе шведского клуба «Эскильстуна» на правах аренды.
По факту же - утрата профессиональных навыков...с последующей реабилитацией в "Сочи","Химках" и пр....
По факту же - утрата профессиональных навыков...с последующей реабилитацией в "Сочи","Химках" и пр....
Упоминания нет, оскорбления - да.
Упоминания нет, оскорбления - да.
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