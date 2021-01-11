ГлавнаяНовости

Нападающий ЦСКА отправится на просмотр в «Химки»

11 января 2021, 22:12

Нападающий московского ЦСКА Лассана Н'Диай отправится на просмотр в «Химки».

По информации источника, после зимнего сбора клубы примут решение о дальнейшей судьбе малийского футболиста.

Лассана числится в ЦСКА с октября 2018 года. В составе «армейцев» Н'Диай не провёл ни одного матча.

В 2020 году Н'Диай играл в составе шведского клуба «Эскильстуна» на правах аренды.

Все новости
СлухиОпорник «Ниццы» Данило успешно прошёл медосмотр для ЦСКА
Сегодня, 00:00 Комментарии5
Агент Данило: «Ведём переговоры с ЦСКА, но до сих пор ничего не решено»
Вчера, 23:27 Комментарии6
Слухи«Зенит» оставит за собой право первоочередного выкупа Мусаева у «Рубина»
Вчера, 19:14 Комментарии7
СлухиМусаев перейдёт из «Зенита» в «Рубин» за 500 тысяч евро
Вчера, 18:51 Комментарии7
Слухи«Спартак» и «Аякс» не могут договориться по Промесу
Вчера, 14:24 Комментарии48
«Ахмат» просматривает игрока «Шинника»
Вчера, 11:45 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 21:45
мечтал, наверное !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 января в 09:32, ред.
Приезжая в РПЛ иностранцы грезят Лигой Чемпионов...и последующими "трамплинами" в топ-5...

По факту же - утрата профессиональных навыков...с последующей реабилитацией в "Сочи","Химках" и пр....
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ мангo (раскрыть)
12 января в 07:57
Влашич-главная звезда всего чемпионата! Зайнутдинов, Кучаев... Тебе еще нужно?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
12 января в 02:42
Оказывается и у армейцев есть свой Роша, не знал
praporchik zadov
praporchik zadov
12 января в 01:37
А могут и не взять даже Химки...ну тогда пусть во дворе с пацанами мяч гоняет...
ДАША Д
ДАША Д
12 января в 01:15
Зря его армейцы вообще брали.
vinyardrip
vinyardrip ответ мангo (раскрыть)
12 января в 00:01
    мангo
    мангo ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    11 января в 23:31
    а кто оправдал при Гончаренке?))
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Charismatic_2 (раскрыть)
    11 января в 23:10
    В вашем случае очень много троллинга.
    Упоминания нет, оскорбления - да.
    ermak6848
    ermak6848
    11 января в 23:10
    видимо надо помочь ещё отной московской команде как-то остаться в турнирной таблице
    Charismatic_2
    Charismatic_2 ответ alexgurzan (раскрыть)
    11 января в 23:04
    А почему спустя несколько дней после последних комментариев? И каких нарушений? Упоминания пользователей считается нарушением? За которые меня неоднократно банили.
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Charismatic_2 (раскрыть)
    11 января в 23:00
    Добрый вечер.
    Аккаунт забанен из-за большого количества нарушений.
    Charismatic_2
    Charismatic_2
    11 января в 22:54
    Я дико извиняюсь, а за что забанили мой главный аккаунт? Какая-то деструктивная деятельность. Я последние несколько дней вроде даже не писал ничего, а тут захожу и акк забанен пожизненно.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Qatar Airways (раскрыть)
    11 января в 22:34
    Федя еще кровь попортит "звездам" из Зенита, Спартака, Локо и других "суперклубов" . Ростов у него уже любимый. скоро и эти любимыми станут. Феде только 22, к 25 годам начнет забивать по 2-3 за игру.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    11 января в 22:24
    Брали за копейки на перспективу, к сожалени надежд не оправдал, но заработать на нем еще можно.
    particular
    particular
    11 января в 22:22
    Перспективный нападающий с не плохой статистикой, - в смысле в статистике нет ничего плохого... Да и хорошего тоже...
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    11 января в 22:17
    Эту новость все будут открывать с надеждой - "Чалов?! Наконец?!", а закрывать со словами - "А кто такой Н'Диай, я не знал, что он за наш клуб играет".
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    11 января в 22:14
    Я уж думал Чалов
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100