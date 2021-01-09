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Хендрикс должен будет заменить Крала в «Спартаке»

09 января 2021, 20:29

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс перейдёт в «Спартак».

Как сообщается, московский клуб заплатит за переход голландца 500 000 евро (по другим данным сумма трансфера составит 700 000 евро). Если хавбек дважды подряд сыграет в еврокубках, ПСВ получит 150 000 евро в качестве бонусов.

Хендрикс подпишет контракт со «Спартаком» на три с половиной года, его зарплата составит 1,2 млн евро за первый сезон и 1,5 млн евро за второй сезон.

Отмечается, что Хендрикс подписан в качестве замены Алексу Кралу, который может быть продан этим летом. Йоррит обладает хорошим первым пасом и должен начинать атаки московского клуба.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Rheinfall (раскрыть)
10 января в 11:38
Но ты же говоришь про Крала на лавке.
Rheinfall
Rheinfall ответ Сп62 (раскрыть)
09 января в 22:31
Ну так если чеха летом продают?
Сп62
Сп62 ответ Rheinfall (раскрыть)
09 января в 21:37
Не думаю, вдвоём они окупируют весь центр поля. Лишь бы позволил лимит.
Rheinfall
Rheinfall
09 января в 20:50
Нормана надо выкупать из Ростова , он и Крала усадит на лавку.
Сп62
Сп62
09 января в 20:43
А где ты видишь или слышишь дифирамбы?
Сп62
Сп62
09 января в 20:40
Жаль, если Крал уйдёт. Очень полезный игрок.
shlomo
shlomo
09 января в 20:32, ред.
О как...во пошли времена в Спартаке теперь только заменяют....офигенно...
sv_1969
sv_1969
09 января в 20:32
Сколько опять дифирамбов!
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