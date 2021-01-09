Хендрикс должен будет заменить Крала в «Спартаке»

Полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс перейдёт в «Спартак».
Как сообщается, московский клуб заплатит за переход голландца 500 000 евро (по другим данным сумма трансфера составит 700 000 евро). Если хавбек дважды подряд сыграет в еврокубках, ПСВ получит 150 000 евро в качестве бонусов.
Хендрикс подпишет контракт со «Спартаком» на три с половиной года, его зарплата составит 1,2 млн евро за первый сезон и 1,5 млн евро за второй сезон.
Отмечается, что Хендрикс подписан в качестве замены Алексу Кралу, который может быть продан этим летом. Йоррит обладает хорошим первым пасом и должен начинать атаки московского клуба.