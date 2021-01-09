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Гендиректор «Крыльев» сообщил, что форвард Голенков перейдёт в «Ростов»

09 января 2021, 22:28

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий сообщил, что форвард Егор Голенков в ближайшее время перейдёт в «Ростов».

«Крылья» предложили Егору новый, улучшенный контракт ещё в августе. С того самого момента с футболистом велись переговоры — практически в ежедневном режиме. Естественно, мы были заинтересованы в том, чтобы Егор остался в нашей команде — новый контракт был в разы лучше, сроком на три года, это очень существенное предложение. Однако Егор сделал выбор в пользу «Ростова» — до окончания его действующего контракта с «Крыльями» у него остаётся меньше полугода, он имел право подписать соглашение с другим клубом.

«Ростов» играет в РПЛ, претендует на высокие места. Наверное, это сыграло для Егора ключевую роль. Очень тяжело терять футболиста, особенно своего воспитанника. Мы хотели его сохранить и действительно всё для этого сделали, но сейчас это уже пройденный этап.

Трансфер будет оформлен зимой или летом? Это вопрос переговоров — нужно учесть множество факторов. Если сделка состоится сейчас, то это будет полноценный трансфер. Мы должны всё сопоставить и принять решение, которое будет наиболее приемлемым в этой ситуации.

Ранее стало известно, что полузащитник Антон Зиньковский может покинуть «Крылья Советов» в зимнее трансферное окно.

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-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5 ответ Трезвый повар (раскрыть)
10 января в 14:04
Полоз, Обухов, Тошевски - жесточайший балласт, от которого надо избавляться. Лучше играть с Байрамяном в нападении, чем с такими горе-форвардами
ermak6848
ermak6848
09 января в 23:10
а за чем это делается...
sv_1969
sv_1969
09 января в 23:04
Это повышение все таки
shlomo
shlomo
09 января в 22:42
ну крыльям нечем гордиться.....потеря...
Трезвый повар
Трезвый повар
09 января в 22:38
У Ростова есть 3 напа которые сидят в глубоком запасе или в аренде - Тошевски, Обухов, Долгов. Надо с ними что-то делать. С Голенковым наверно летом есть смысл подписывать контракт
Федор Паршунин
Федор Паршунин
09 января в 22:36
Голенкова можно понять, вариант с "Ростовом" видеться привлекательнее....
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