Гендиректор «Крыльев» сообщил, что форвард Голенков перейдёт в «Ростов»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий сообщил, что форвард в ближайшее время перейдёт в «Ростов».

«Крылья» предложили Егору новый, улучшенный контракт ещё в августе. С того самого момента с футболистом велись переговоры — практически в ежедневном режиме. Естественно, мы были заинтересованы в том, чтобы Егор остался в нашей команде — новый контракт был в разы лучше, сроком на три года, это очень существенное предложение. Однако Егор сделал выбор в пользу «Ростова» — до окончания его действующего контракта с «Крыльями» у него остаётся меньше полугода, он имел право подписать соглашение с другим клубом.

«Ростов» играет в РПЛ , претендует на высокие места. Наверное, это сыграло для Егора ключевую роль. Очень тяжело терять футболиста, особенно своего воспитанника. Мы хотели его сохранить и действительно всё для этого сделали, но сейчас это уже пройденный этап.

Трансфер будет оформлен зимой или летом? Это вопрос переговоров — нужно учесть множество факторов. Если сделка состоится сейчас, то это будет полноценный трансфер. Мы должны всё сопоставить и принять решение, которое будет наиболее приемлемым в этой ситуации.