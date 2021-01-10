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Бычков сменит «Чайку» на «Олимп-Долгопрудный»

10 января 2021, 12:33

По данным источника, защитник «Чайки» Андрей Бычков, скорее всего, продолжит карьеру в составе клуба ПФЛ «Олимп-Долгопрудный».

Сообщается, что «Чайка» расторгла контракт с 31-летним игроком, который по ходу сезона вернулся из «Томи».

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Все комментарии
Faustello
Faustello
10 января в 14:01, ред.
Мы из чайки Гогличидзе взяли, а могли бы Бычкова)))
Как минимум поржали бы на Соккере вместе))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
10 января в 13:37
Хммм. Сенсации из мирабульдогов.
ДАША Д
ДАША Д
10 января в 13:30
Переход местного значения.
drug01
drug01
10 января в 13:01
Просто надо где то играть...
berda2003
berda2003
10 января в 12:43
вот это новость, звезда в шоке...
shlomo
shlomo
10 января в 12:41
Новость из ряда ...вообще никого не знаю и команды тоже....
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