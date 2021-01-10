Бычков сменит «Чайку» на «Олимп-Долгопрудный»

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10 января 2021, 12:33

По данным источника, защитник «Чайки» , скорее всего, продолжит карьеру в составе клуба ПФЛ «Олимп-Долгопрудный».

Сообщается, что «Чайка» расторгла контракт с 31-летним игроком, который по ходу сезона вернулся из «Томи».