Бычков сменит «Чайку» на «Олимп-Долгопрудный»

По данным источника, защитник «Чайки» Андрей Бычков, скорее всего, продолжит карьеру в составе клуба ПФЛ «Олимп-Долгопрудный».
Сообщается, что «Чайка» расторгла контракт с 31-летним игроком, который по ходу сезона вернулся из «Томи».
По данным источника, защитник «Чайки» Андрей Бычков, скорее всего, продолжит карьеру в составе клуба ПФЛ «Олимп-Долгопрудный».
Сообщается, что «Чайка» расторгла контракт с 31-летним игроком, который по ходу сезона вернулся из «Томи».
Как минимум поржали бы на Соккере вместе))
Как минимум поржали бы на Соккере вместе))