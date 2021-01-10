Журналист Дмитрий Егоров заявил, что форвард «Аякса» намерен вернуться в «Спартак».

То, что Промес хочет в Россию и в «Спартак» — это 100 процентов. Я не вижу проблем в этом трансфере даже при хорошей зарплате. Только плюсы. Исключительно плюсы.