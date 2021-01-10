Журналист Дмитрий Егоров заявил, что форвард «Аякса» Квинси Промес намерен вернуться в «Спартак».
То, что Промес хочет в Россию и в «Спартак» — это 100 процентов. Я не вижу проблем в этом трансфере даже при хорошей зарплате. Только плюсы. Исключительно плюсы.
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Попробуйте его на месте истопника бани! Вроде эта должность в Тарасовке, после ухода знаменитого банщика, сейчас свободна. Да и стажировку он у Глушакова проходил
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Попробуйте его на месте истопника бани! Вроде эта должность в Тарасовке, после ухода знаменитого банщика, сейчас свободна. Да и стажировку он у Глушакова проходил
Уверен, что Братуха еще не потерял мотивацию.
Кстати, в Аяксе он круто играет, а одно время был лучшим по системе Гол+Пас - о многом говорит.
Весь вопрос, как и где использовать Промеса? Если латералем - то не вариант (в Севилье провалился), если АПЗ - будет интересно, а если на фланге - то придётся всю схему менять под 3-4-3 или 4-2-3-1 или 4-3-3, например.
Ждём-с!
Уверен, что Братуха еще не потерял мотивацию.
Кстати, в Аяксе он круто играет, а одно время был лучшим по системе Гол+Пас - о многом говорит.
Весь вопрос, как и где использовать Промеса? Если латералем - то не вариант (в Севилье провалился), если АПЗ - будет интересно, а если на фланге - то придётся всю схему менять под 3-4-3 или 4-2-3-1 или 4-3-3, например.
Ждём-с!
https://youtu.be/3xU1UDSjoEs