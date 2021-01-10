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Журналист Егоров: «Промес хочет вернуться в „Спартак“ — это 100 процентов»

10 января 2021, 12:02

Журналист Дмитрий Егоров заявил, что форвард «Аякса» Квинси Промес намерен вернуться в «Спартак».

То, что Промес хочет в Россию и в «Спартак» — это 100 процентов. Я не вижу проблем в этом трансфере даже при хорошей зарплате. Только плюсы. Исключительно плюсы.

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112910415
112910415
22 января в 00:16
ждём-с ! воспоминания самые лучшие ...
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
10 января в 22:13
Весь вопрос, как и где использовать Промеса?
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Попробуйте его на месте истопника бани! Вроде эта должность в Тарасовке, после ухода знаменитого банщика, сейчас свободна. Да и стажировку он у Глушакова проходил
makkie
makkie
10 января в 16:07
Промес в Спартаке - это было бы шикарно и жирный + Попову как спортивному директору.

Уверен, что Братуха еще не потерял мотивацию.
Кстати, в Аяксе он круто играет, а одно время был лучшим по системе Гол+Пас - о многом говорит.
Весь вопрос, как и где использовать Промеса? Если латералем - то не вариант (в Севилье провалился), если АПЗ - будет интересно, а если на фланге - то придётся всю схему менять под 3-4-3 или 4-2-3-1 или 4-3-3, например.

Ждём-с!
Miaf
Miaf
10 января в 15:51
    ermak6848
    ermak6848
    10 января в 14:51
    видимо парню понравилась Россия..
    Faustello
    Faustello ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
    10 января в 14:05, ред.
    Возвращение в Тарасовку:
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    10 января в 13:29
    Потому что губошлеп только в спартаке может быть лучшим не напрягаясь за огромные деньги
    Лакшери
    Лакшери
    10 января в 13:12
    Ага , из Аякса в спартак хочет . из еврокубков в спартак . хотя ему уже 29 лет и может сам чувствует что не тянет ,то да . мб устал негрилла
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    10 января в 13:02
    За 100 процентов надбавки наверное!?
    stavr74
    stavr74
    10 января в 12:54
    приснилось в запое ;))
    Alhunah
    Alhunah
    10 января в 12:53
    а у Тедеско спросили разрешение?
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    10 января в 12:52
    Егоров ещё празднует, значит. .
    ДСА
    ДСА
    10 января в 12:28
    Зарплату Промес хочет прежнюю.
    Travios
    Travios
    10 января в 12:23
    Кокорина продайте, верните Антоху!!!
    ТТ
    ТТ
    10 января в 12:14
    Егоров диссидент Матч ТВ, но это не повод ему верить !)
    Q-J-G
    Q-J-G ответ shlomo (раскрыть)
    10 января в 12:12
    Удивительно, когда кто-то знает за кого-то, на 100%, сам за себя не знаешь на 100%......)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    10 января в 12:09
    Тогда кого то придется продать, а иначе напов перебор будет.
    shlomo
    shlomo
    10 января в 12:04
    Интересно ...а сам Квинси знает что на 100% хочет вернуться....:))))
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    10 января в 12:03
    Если заиграет на том же уровне, что и в прошлом - усиление будет неплохое.
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