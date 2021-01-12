«Спартак» поддерживает идею о дополнительной замене из-за сотрясения

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12 января 2021, 16:11

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб позитивно оценивает возможное внесение поправки в регламент РПЛ , согласно которому в случае подозрения на сотрясение мозга команды смогут делать дополнительную замену.