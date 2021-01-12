«Спартак» поддерживает идею о дополнительной замене из-за сотрясения

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб позитивно оценивает возможное внесение поправки в регламент РПЛ, согласно которому в случае подозрения на сотрясение мозга команды смогут делать дополнительную замену.
Будет здорово, если такое решение будет принято. Это исключит возможные серьезные риски, связанные со здоровьем игроков.
Сотрясение не должно отличаться от других травм.
Простой пример: столкнулись два игрока, у одного сильный ушиб, у другого сотряс. Оба играть не могут, замен больше нет. А по этому правилу одного можно заменить, другой типа не больной. Ну ведь бред!
И в других странах не дураки, чтобы принимать этот бред.
И как бы потом над нами не начали угорать, как над первыми среди бестолочей...
Сотрясение не должно отличаться от других травм.
Простой пример: столкнулись два игрока, у одного сильный ушиб, у другого сотряс. Оба играть не могут, замен больше нет. А по этому правилу одного можно заменить, другой типа не больной. Ну ведь бред!
И в других странах не дураки, чтобы принимать этот бред.
И как бы потом над нами не начали угорать, как над первыми среди бестолочей...