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«Спартак» поддерживает идею о дополнительной замене из-за сотрясения

12 января 2021, 16:11

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что московский клуб позитивно оценивает возможное внесение поправки в регламент РПЛ, согласно которому в случае подозрения на сотрясение мозга команды смогут делать дополнительную замену.

Будет здорово, если такое решение будет принято. Это исключит возможные серьезные риски, связанные со здоровьем игроков.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 января в 23:50
корректно это осуществить невозможно
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
12 января в 20:47
    1-я конная
    1-я конная
    12 января в 20:17
    А дальше что? Как в мини-футболе замены?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Шлёпни Бромантана (раскрыть)
    12 января в 20:01
    Совместно с этим правилом стоило бы ввести обязательный пропуск следующего матч. Сотряс штука опасная, надо лечить.
    А вот если не опасная, так нефик и менять за него...
    Союзник противников
    Союзник противников
    12 января в 19:57
    Хорошая будет лазейка!Ну совсем как две непроверяемые жёлтые одному игроку(и удаление) в эпоху долбанного ВАРева.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Futurista (раскрыть)
    12 января в 19:19
    Это в тех странах, где понимают футбол и не приняли это правило.
    И родители под номерами тут не причем. Кста, их и футболе хватает...
    SHMEL
    SHMEL
    12 января в 19:06
    А мне в принципе понравился опыт пяти замен , как во время падемии, можно в деле посмотреть большее количество игроков, тренерам и болельщикам это не помешает, и те кто постоянно на лавке имеют возможность получать игровую практику.
    mortid
    mortid
    12 января в 18:32
    А на руководство клуба не будет распространяться? А то там давно по моему с такой травмой человечки сидят.
    Futurista
    Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    12 января в 18:21
    Это в каких других странах не дураки?)...в которых родитель 1 и родитель 2?)...ну да не дураки...идиоты...
    Не надо никого идеализировать...
    Насмешник
    Насмешник
    12 января в 17:46
    Да здравствует новый вид симуляции.
    Шлёпни Бромантана
    Шлёпни Бромантана
    12 января в 17:41
    У игроков некоторых команд, когда будет нужно, будут частые подозрения на сотрясения. С подозрений ведь спросу нет, а хорошим людям помочь надо
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    12 января в 17:32
    Зачем делать лазейки и ставить команды в неравные условия?
    Сотрясение не должно отличаться от других травм.
    Простой пример: столкнулись два игрока, у одного сильный ушиб, у другого сотряс. Оба играть не могут, замен больше нет. А по этому правилу одного можно заменить, другой типа не больной. Ну ведь бред!
    И в других странах не дураки, чтобы принимать этот бред.
    И как бы потом над нами не начали угорать, как над первыми среди бестолочей...
    Я на стреме
    Я на стреме ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    12 января в 17:27, ред.
    вон Глушаков, человек с хроническим сотрясением мозга и всегда под веществами, ничего, играл и в заменах совершенно не нуждался )
    Байкал-38
    Байкал-38
    12 января в 17:16
    Что за бред он несёт? Как это исключит возможные риски связанные со здоровьем игроков?
    Если у игрока подозрение на сотрясение, то его необходимо менять сразу, а если замен уже нет, то клуб оставляя такого игрока идёт на существенные нарушения.
    То есть Фетисов сейчас в открытую признаётся, что они намеренно гробят игроков?
    Я согласен, что такая замена будет исключительно в помощь клубам, если замен нет, а игрок травмировался, но есть ещё и другие травмы, как тогда с ними быть, если игрок не может продолжать игру?
    Так же возможны симуляции, ведь сотрясение легче всего симулировать.
    Короче замутили сами себе головную боль.
    Сделайте уж тогда как в пляжном футболе или хоккее пятёрками меняйтесь.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    12 января в 17:14
      leopit
      leopit
      12 января в 17:14
        berda2003
        berda2003
        12 января в 17:04
        и кто будет определять - врач команды?
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        12 января в 17:01
        Расширенные зрачки - признак сотрясения мозга для определения на месте. Впрочем такой эффект дает и прием определенных наркотиков...
        Qatar Airways
        Qatar Airways
        12 января в 16:57
        У игроков РПЛ в принципе сотрясаться нечему, поэтому к чему эти пустые разговоры?
        Faustello
        Faustello
        12 января в 16:36
        Ну конечно, нырки в штрафной так сложно и опасно исполнять, надо заботится об игроках Спартака!!!
        Еноты за Арсенал
        Еноты за Арсенал ответ Аксинья (раскрыть)
        12 января в 16:30
        Он так нелепо ныряет, что я не удивлюсь, если действительно как-нибудь сотрясение получит, воткнувшись головой в газон)
        Еноты за Арсенал
        Еноты за Арсенал
        12 января в 16:29
        Имхо это бред. Даже неважно, можно ли визуально выявить сотрясение мозга у игрока, этим же все равно занимается собственный врач команды, который каждый матч будет отправлять по одному игроку с "сотрясением". Как они представляют это делать?
        mihaluch
        mihaluch
        12 января в 16:24
        Сотрясение мозга можно определить сразу так что халтура не пройдёт.
        DEIVID_Rivera
        DEIVID_Rivera
        12 января в 16:24
        Как это определяться будет? На матчах будет независимая мед. бригада работать, которая будет выносить вердикт. Или слов врача команды достаточно.
        Аксинья
        Аксинья
        12 января в 16:19
        Представляю репортаж коментатора :"Соболев после неудачного нырка получил сотрясение мозга и был заменен..." Истино в спартаковском духе))
        cska1948
        cska1948
        12 января в 16:18
        А не станет эта замена, "по подозрению на сотрясение", лазейкой для дополнительной замены без серьёзных на то оснований?
        ДСА
        ДСА
        12 января в 16:15
        Сразу столько народу появится с сотрясением мозга, особенно в концовках.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        12 января в 16:12
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