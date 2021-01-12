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Безуглов: «РПЛ станет первым турниром, где будет замена из-за сотрясения»

12 января 2021, 15:35

Председатель медицинского комитета РФС, врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что РПЛ может стать первым европейским чемпионатом, в котором появится возможность дополнительной замены в случае сотрясения мозга у игрока.

16 декабря 2020 года IFAB принял это решение; физически его внедрить еще никто не может, потому что чемпионаты в Европе еще идут. Например, в Англии была новость, что они со следующего сезона планируют это сделать. Еще до новогодних праздников медицинский комитет РФС сделал предложение по этому поводу и передал его в РПЛ. Тогда перевода на русский язык еще не было, а предложение уже передали.

В соответствии с рекомендациями к возобновлению чемпионата будут приняты меры. Какие именно? Там два варианта — протокол А и протокол B; это предмет обсуждения касаемо количества замен. В ближайшее время РФС предложит всем заинтересованным сторонам варианты, будет обсуждение после того, как будет получено консолидированное мнение. Но, думаю, до возобновления чемпионата в регламент будут внесены поправки, и мы будем первыми в Европе, кто внесет их в регламент.

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Все комментарии
memphis
memphis
13 января в 06:14
Будто на Марс полетели... Первые! ))
Союзник противников
Союзник противников
12 января в 19:58
Вряд ли это великое достижение.
mortid
mortid
12 января в 18:38
Кто этот человек, предложивший такой идиотизм? В ГД его срочно, там такие в цене.
За адекватность
За адекватность
12 января в 17:45
Сверлите дырки в пиджаках под ордена и медали. Главное после внедрения данного изменения в регламент не забывать рассказывать везде об этом важнейшем достижении РФС для развития футбола в стране.
Аксинья
Аксинья
12 января в 16:15
Так под эту фишку и "дурака" включать можно...
Loko57
Loko57
12 января в 16:08
С сотрясением бегать нельзя, с переломом можно. Странная позиция.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 января в 15:58
А что,прикольно!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 января в 15:51
Я не понял, сейчас сотряс за пару минут можно диагностировать?
Типа, получил по голове и тут же вырвало? Насколько понимаю, на это нужно время.
И потом, почему именно сотряс так выделили? А не за условный вывих или перелом, не дай Бог.
Ерунду они затеяли, по моему...
cska1948
cska1948
12 января в 15:50
Ну хоть в чём-то наш футбол будет ПЕРВЫМ!
cska vperiod
cska vperiod
12 января в 15:48
Для безуглова главное быть первым.
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