Безуглов: «РПЛ станет первым турниром, где будет замена из-за сотрясения»

Председатель медицинского комитета РФС , врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что РПЛ может стать первым европейским чемпионатом, в котором появится возможность дополнительной замены в случае сотрясения мозга у игрока.

16 декабря 2020 года IFAB принял это решение; физически его внедрить еще никто не может, потому что чемпионаты в Европе еще идут. Например, в Англии была новость, что они со следующего сезона планируют это сделать. Еще до новогодних праздников медицинский комитет РФС сделал предложение по этому поводу и передал его в РПЛ . Тогда перевода на русский язык еще не было, а предложение уже передали.