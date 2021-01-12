Безуглов: «РПЛ станет первым турниром, где будет замена из-за сотрясения»

Председатель медицинского комитета РФС, врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что РПЛ может стать первым европейским чемпионатом, в котором появится возможность дополнительной замены в случае сотрясения мозга у игрока.
16 декабря 2020 года IFAB принял это решение; физически его внедрить еще никто не может, потому что чемпионаты в Европе еще идут. Например, в Англии была новость, что они со следующего сезона планируют это сделать. Еще до новогодних праздников медицинский комитет РФС сделал предложение по этому поводу и передал его в РПЛ. Тогда перевода на русский язык еще не было, а предложение уже передали.
В соответствии с рекомендациями к возобновлению чемпионата будут приняты меры. Какие именно? Там два варианта — протокол А и протокол B; это предмет обсуждения касаемо количества замен. В ближайшее время РФС предложит всем заинтересованным сторонам варианты, будет обсуждение после того, как будет получено консолидированное мнение. Но, думаю, до возобновления чемпионата в регламент будут внесены поправки, и мы будем первыми в Европе, кто внесет их в регламент.
Типа, получил по голове и тут же вырвало? Насколько понимаю, на это нужно время.
И потом, почему именно сотряс так выделили? А не за условный вывих или перелом, не дай Бог.
Ерунду они затеяли, по моему...
Типа, получил по голове и тут же вырвало? Насколько понимаю, на это нужно время.
И потом, почему именно сотряс так выделили? А не за условный вывих или перелом, не дай Бог.
Ерунду они затеяли, по моему...