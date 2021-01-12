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Козлов: «„Торпедо“ — клуб с большой историей»

12 января 2021, 15:41

Новичок «Торпедо» Данила Козлов прокомментировал свой переход в московский клуб.

Впечатления? Потрясающие! «Торпедо» — клуб с большой историей, с блестящим тренерским штабом и преданными фанатами. В такой команде всегда хочется работать. Хочу доказать болельщикам и коллективу, что я достоин находиться здесь.

Что стало определяющим фактором? Тот факт, что клуб ставит перед собой задачи. Ведь всегда хочется идти к какой-то цели. Более того, теперь я буду дома — вся моя семья в Москве. Поэтому решил сделать такой шаг. Надеюсь, он окажется правильным.

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Все комментарии
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
12 января в 19:22
Удачи,Дань,не сбавляй обороты!!!
ДАША Д
ДАША Д
12 января в 16:04
Эта история уже давно закончилась, а теперь идет новая и не очень приятная.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
12 января в 15:54
Есть такое.Только били Торпедо.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 января в 15:53
Богатая история "Торпедо" и "Торпедо-Зил" с каждым годом покрываются пылью пройденных лет. Необходимы новые достижения для поддержания статуса "клуба с богатой историей" Для начало надо вернуться в Высшую Лигу.
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