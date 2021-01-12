Новичок «Торпедо» прокомментировал свой переход в московский клуб.

Впечатления? Потрясающие! «Торпедо» — клуб с большой историей, с блестящим тренерским штабом и преданными фанатами. В такой команде всегда хочется работать. Хочу доказать болельщикам и коллективу, что я достоин находиться здесь.

Что стало определяющим фактором? Тот факт, что клуб ставит перед собой задачи. Ведь всегда хочется идти к какой-то цели. Более того, теперь я буду дома — вся моя семья в Москве. Поэтому решил сделать такой шаг. Надеюсь, он окажется правильным.