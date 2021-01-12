Геркус требует с «Локомотива» 1,2 млн рублей

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12 января 2021, 19:10

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус обратился в Арбитражный суд Москвы.

В прошлом году «железнодорожники» подали в суд на Геркуса, обвинив его в незаконном премировании и нанесении ущерба клубу. Однако арбитражный суд принял решение отказать «Локомотиву» в удовлетворении требований, изложенных в иске.

Геркус требует взыскать с клуба судебные издержки в размере 1,2 млн рублей. Заседание по данному делу состоится 9 февраля 2021 года.