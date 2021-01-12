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Геркус требует с «Локомотива» 1,2 млн рублей

12 января 2021, 19:10

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус обратился в Арбитражный суд Москвы.

В прошлом году «железнодорожники» подали в суд на Геркуса, обвинив его в незаконном премировании и нанесении ущерба клубу. Однако арбитражный суд принял решение отказать «Локомотиву» в удовлетворении требований, изложенных в иске.

Геркус требует взыскать с клуба судебные издержки в размере 1,2 млн рублей. Заседание по данному делу состоится 9 февраля 2021 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
21 января в 23:46
дело принципа, несомненно
13 RUS
13 RUS
13 января в 09:10
Геркус еще тот тип
nikoladolgov
nikoladolgov
12 января в 23:08
А кто такой этот Геркус ?
Опять родственник Гинера ?
Евреи , везде одни евреи ...
SHMEL
SHMEL
12 января в 23:01
Честно сказать не понимаю Геркуса, до такой степени быть меркантильным. Уврен, что эти деньги для Геркуса всего на пару-тройку раз в магазин сходить, а ненависть от болельщиков будет зашкаливать.
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
12 января в 20:38
Ну конечно... Типа нас-ру бывшим..
drug01
drug01
12 января в 20:37
Суд примет верное решение
pomor45
pomor45
12 января в 20:23
Да, уж, суды не для тех, кто живёт на минималке.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 января в 20:18
Похоже действительно на принцип. Уж больно несущественна и малозначительна для Геркуса шестинулевая сумма в номинале наших деревянных. Премии то в бытность директором посолиднее выглядели.
Zenit_84
Zenit_84
12 января в 20:18
Значит Геркус прав?
nikoladolgov
nikoladolgov
12 января в 20:16
Сейчас еще Семин выставит счет на 100 мильеров баксов и РЖД встанут.
particular
particular
12 января в 20:16
Решил и амбиции потешить, и монетой щёлкнуть клуб по носу...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
12 января в 20:14
Товарищ выписал себе премий на 2 миллиона долларов - две хорошие виллы в Греции, выиграл суд и ему мало.

А сам половину срока хвастался своей гениальной сделкой по покупке Смолова))

Одно слово, ФУНКЦИОНЕРЫ
nikoladolgov
nikoladolgov
12 января в 20:09
Это спорт .
У кого лапа мохначе !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 января в 20:03
На принцип пошёл!
valt134
valt134
12 января в 20:01
Мелковато. Даже не потребуется очередное увеличение тарифов на проезд.
ermak6848
ermak6848
12 января в 19:59
и кто предложил такую вошь в стан фк "ЛОКОМОТИВ" ???
Союзник противников
Союзник противников
12 января в 19:52
Выиграет,ибо его адвокаты представят договор с нужной суммой,которую он им пообещал за выигрыш процесса.Тупой платит дважды,и это РЖД в данном случае.
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
12 января в 19:49
Ох мелочный человек.
За адекватность
За адекватность
12 января в 19:43
Какое не дешевое дело у нас судиться.
cska vperiod
cska vperiod
12 января в 19:42
Очкарик решил мстить.
Gahi
Gahi
12 января в 19:40
Всегда удивляет поведение у некоторых бывших работников клубов у  которых всегда куча претензий к тем с кем работали бок обок. Уважение заслуживают только те которые уходят, но продолжают искренне переживать за клуб и желать ему всего доброго без претензий. А бывает и так когда очередной бесплатный пассажир выходит преждевременно не на своём вокзале и начинает предъявлять всему составу Локомотива, что он всегда прав.
Cat01
Cat01
12 января в 19:33
Можно и больше просить
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
12 января в 19:31
Не маловато ли запросил?
Такую бы сумму в баксах или евриках...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 января в 19:30
За ответку понятно, проиграл- плати.
Непонятно только, зачем в суд обращаться. Вроде это автоматически должно происходить.
Другое дело за моральный ущерб выставить иск...
КЭТиК
КЭТиК
12 января в 19:26
Всё верно, бездарных надо наказывать.
ТТ
ТТ
12 января в 19:21
1.2 ляма рублей не большая сумма в РПЛ, тут главное поднять шум и нанести ответный удар!
shlomo
shlomo
12 января в 19:11
Ну требовать можно и больше.....если чё все в суд...
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