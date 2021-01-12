Геркус требует с «Локомотива» 1,2 млн рублей

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус обратился в Арбитражный суд Москвы.
В прошлом году «железнодорожники» подали в суд на Геркуса, обвинив его в незаконном премировании и нанесении ущерба клубу. Однако арбитражный суд принял решение отказать «Локомотиву» в удовлетворении требований, изложенных в иске.
Геркус требует взыскать с клуба судебные издержки в размере 1,2 млн рублей. Заседание по данному делу состоится 9 февраля 2021 года.
Опять родственник Гинера ?
Евреи , везде одни евреи ...
Опять родственник Гинера ?
Евреи , везде одни евреи ...
А сам половину срока хвастался своей гениальной сделкой по покупке Смолова))
Одно слово, ФУНКЦИОНЕРЫ
А сам половину срока хвастался своей гениальной сделкой по покупке Смолова))
Одно слово, ФУНКЦИОНЕРЫ
У кого лапа мохначе !
У кого лапа мохначе !
Такую бы сумму в баксах или евриках...
Такую бы сумму в баксах или евриках...
Непонятно только, зачем в суд обращаться. Вроде это автоматически должно происходить.
Другое дело за моральный ущерб выставить иск...
Непонятно только, зачем в суд обращаться. Вроде это автоматически должно происходить.
Другое дело за моральный ущерб выставить иск...