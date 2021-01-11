Сторона Данченкова сегодня подаст жалобу на решение суда по делу Широкова

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, заявил, что сегодня подаст жалобу на решение суда по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова.
Сегодня будем подавать жалобу в вышестоящий районный суд. Её в любом случае примут, дальше должны назначить слушание. Мы не согласны с наказанием, а размер компенсации — это хвост. Считаем, что Широков получил необоснованно мягкое наказание.
Будем бороться по двум направлениям: по статье, которая вменена Широкову, должно быть более серьёзное наказание, а второе — переквалификации статьи на покушение на убийство или нанесение тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений. Роман не ограничился одним ударом в голову, замахнулся и второй раз. Если бы Горчиханов его не оттолкнул, может, Никита уже был бы похоронен.
Напомним, что по решению суда Широков был оштрафован на 100 000 рублей и приговорён к 100 часам обязательных работ.
То, что подадут жалобу, это решение не вызывает сомнение в правильности, вызывает огромное сомнение в том, что решение суда - пересмотрят, изменят, что виновник, который устроил беспредел на глазах у всех, которого оттянули от того, которого он избивал, действительно получит то, что он заслуживает!
Был целенаправленный удар в голову, были бы и ещё удары, если бы не оттянули, и за всё это-100 часов исправительных работ...! Какие ещё могут быть комментарии по отношению к объективности правосудия.. Печально всё это!
То, что подадут жалобу, это решение не вызывает сомнение в правильности, вызывает огромное сомнение в том, что решение суда - пересмотрят, изменят, что виновник, который устроил беспредел на глазах у всех, которого оттянули от того, которого он избивал, действительно получит то, что он заслуживает!
Был целенаправленный удар в голову, были бы и ещё удары, если бы не оттянули, и за всё это-100 часов исправительных работ...! Какие ещё могут быть комментарии по отношению к объективности правосудия.. Печально всё это!