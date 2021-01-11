Сторона Данченкова сегодня подаст жалобу на решение суда по делу Широкова

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, заявил, что сегодня подаст жалобу на решение суда по делу бывшего футболиста сборной России .

Сегодня будем подавать жалобу в вышестоящий районный суд. Её в любом случае примут, дальше должны назначить слушание. Мы не согласны с наказанием, а размер компенсации — это хвост. Считаем, что Широков получил необоснованно мягкое наказание.

Будем бороться по двум направлениям: по статье, которая вменена Широкову, должно быть более серьёзное наказание, а второе — переквалификации статьи на покушение на убийство или нанесение тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений. Роман не ограничился одним ударом в голову, замахнулся и второй раз. Если бы Горчиханов его не оттолкнул, может, Никита уже был бы похоронен.