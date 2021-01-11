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Сторона Данченкова сегодня подаст жалобу на решение суда по делу Широкова

11 января 2021, 13:48

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, заявил, что сегодня подаст жалобу на решение суда по делу бывшего футболиста сборной России Романа Широкова.

Сегодня будем подавать жалобу в вышестоящий районный суд. Её в любом случае примут, дальше должны назначить слушание. Мы не согласны с наказанием, а размер компенсации — это хвост. Считаем, что Широков получил необоснованно мягкое наказание.

Будем бороться по двум направлениям: по статье, которая вменена Широкову, должно быть более серьёзное наказание, а второе — переквалификации статьи на покушение на убийство или нанесение тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений. Роман не ограничился одним ударом в голову, замахнулся и второй раз. Если бы Горчиханов его не оттолкнул, может, Никита уже был бы похоронен.

Напомним, что по решению суда Широков был оштрафован на 100 000 рублей и приговорён к 100 часам обязательных работ.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
12 января в 00:58
Сторона или Страна...????
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
11 января в 19:33
За решётку упыря!
Бубнин
Бубнин
11 января в 19:30
Ишь чего затеяли..С каких это пор знаменитость не может даже побить какого-то простолюдина!
Санчо Панса
Санчо Панса
11 января в 18:50
Эти конечно же от своего не отступят! За правду борются всеми силами и средствами)
Насмешник
Насмешник
11 января в 18:39
Сказать честно, уже слегка задолбала криминальная хроника на спортивных ресурсах.
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко
11 января в 18:37
3 года общего режима. Это справедливый приговор был бы. Без штрафа.
andrefino13
andrefino13
11 января в 18:25
Думаю,если вместо Широкова был бы другой,не известный общественности человек,то возможно и суда не было бы.А так думаю,скоро увидим всех этих персонажей в Пусть говорят.
порт
порт
11 января в 17:47
замахнулся и второй раз
\\\\\\\\\\\\\
Замахнулся? Не, но тут всё понятно, это явное покушение на убийство
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
11 января в 17:41
По практике таких дел, ничего они не добьются.
ildar_3871
ildar_3871
11 января в 16:48
Судью можно бить , ничего за это не будет !
Valeron112
Valeron112
11 января в 16:10
Цирк , который уже давно должен был уехать. Клоунада с переквалификацией дела. Пиар не более. - под такими заголовками это проще переварить.
шацк
шацк
11 января в 16:10
Все правильно, Широкову надо больше дать - пусть не реальный срок, но штраф увеличить в разы и запретить занимать должности в госорганах!
Q-J-G
Q-J-G ответ За адекватность (раскрыть)
11 января в 15:55, ред.
Вполне возможно, что и так, но на мой субъективный взгляд, то, что просил прокурор, ближе к истине, чем то, что "присудили" судьи...! И вообще, судьи должны руководствоваться не тем, что требуют адвокаты, а "букве закона", выслушав очередного адвоката, который в большинстве случаев отрабатывает свой очередной гонорар, и в большинстве случаев, ему абсолютно без разницы, кто прав, кто виновен на самом деле. У адвоката, его подзащитный, "его клиент" - всегда прав.
Интер Рулит
Интер Рулит
11 января в 15:45
да отстранить вообще этого Широкова от футбола и делов то.Слишком высокомерный игрок ничего из себя не представляющий
старина
старина
11 января в 15:39
А вы его тоже побейте
nikoladolgov
nikoladolgov
11 января в 15:15
Судья подал иск к суду ...
Широкову можно и дальше избивать судей.
А потом и прокуроров.
А потом и ментов.
ТТ
ТТ
11 января в 15:12
Во всем виноват Горчаханов Али, если бы он не оттолкнул Р. Широкова и дал ему нанести еще один удар, то было бы все очевидно!
За адекватность
За адекватность
11 января в 14:44
25 декабря 2020 года Адвокат Александр Добровинский, входящий в состав защиты арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал промежуточные итоги по делу бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова.
"Прокурор попросил год и 10 месяцев ограничения свободы – это много. Я не думал, что он так скажет. Являться дважды в месяц в полицию, не уезжать с места регистрации, не участвовать в общественных мероприятиях. Это серьёзная вещь. Нужно поблагодарить Данченкова, что он стал примером, надеюсь, что такое больше не повторится. Прокурору честь и хвала." То есть ограничение свободы устраивало и даже считали, что это жестко. Суд дал 100 часов обязательных работ, считают, что это мягко. При всей 33ности поступка Широкова, мне кажется адвокатам не особо то и важно будет ли реальный срок, ограничение свободы, или теперешний приговор в виде ста часов обязательных работ. Их больше волнует и не устраивает ( возможно как и пострадавшего) размер компенсации. Как обычно личное мнение.
Я на стреме
Я на стреме ответ shlomo (раскрыть)
11 января в 14:44
Данченко на своей 63 испытал, как оно , когда тебя судьи засуживают )
shlomo
shlomo
11 января в 14:17
Ну за все нужно отвечать по всей строгости......а то получилось напугали ежа голой попой....
beefs
beefs
11 января в 14:16
правильно ребята, мы с вами...
particular
particular
11 января в 14:10, ред.
Затея нужная, но, пожалуй, бесполезная... В данном случае лицо правосудия, конечно, требует пощёчины... Но ситуация такова, что все формальные движения, скорее всего, будут обречены на тихое закисание...
Всё равно, что пос@ать против ветра...
Q-J-G
Q-J-G
11 января в 14:00
Решение, которое было принято в этом деле, это "зелёный свет" для таких, как Широков...

То, что подадут жалобу, это решение не вызывает сомнение в правильности, вызывает огромное сомнение в том, что решение суда - пересмотрят, изменят, что виновник, который устроил беспредел на глазах у всех, которого оттянули от того, которого он избивал, действительно получит то, что он заслуживает!

Был целенаправленный удар в голову, были бы и ещё удары, если бы не оттянули, и за всё это-100 часов исправительных работ...! Какие ещё могут быть комментарии по отношению к объективности правосудия.. Печально всё это!
КЭТиК
КЭТиК
11 января в 13:59
Выяснилось, что судей можно бить и это совсем недорого.
Mikki
Mikki ответ Klaksvikar Itrottarselag (раскрыть)
11 января в 13:57
Поправили, спасибо.
cska vperiod
cska vperiod
11 января в 13:55
Данченков больше бабла хочет а у Ромы "бедного" неоткуда брать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 января в 13:55
Всё таки присядет Ромка нанемножко...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 января в 13:50
Хочет чтоб реально посадили?
Q-J-G
Q-J-G
11 января в 13:50
Это правильное решение....
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