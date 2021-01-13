«Реал» продаст игроков на 150 млн евро, чтобы подписать Мбаппе

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13 января 2021, 03:38

«Реал» работает над летним трансфером нападающего «Пари Сен-Жермен» .

Как отмечает источник, чтобы иметь возможность подписать 22-летнего француза, мадридский клуб планирует выручить от 100 до 150 млн евро с продажи ряда футболистов. Сообщается, что «Реал» готов расстаться с , Марсело, Иско, , и ради трансфера Мбаппе. Ряд футболистов также покинет мадридский клуб на правах аренды.

Спордиректор «Айнтрахта» Фреди Бобич ранее подтвердил, что немецкий клуб близок к аренде Йовича у «Реала». В соглашении может быть прописана опция выкупа футболиста.