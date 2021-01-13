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«Реал» продаст игроков на 150 млн евро, чтобы подписать Мбаппе

13 января 2021, 03:38

«Реал» работает над летним трансфером нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

Как отмечает источник, чтобы иметь возможность подписать 22-летнего француза, мадридский клуб планирует выручить от 100 до 150 млн евро с продажи ряда футболистов. Сообщается, что «Реал» готов расстаться с Гаретом Бэйлом, Марсело, Иско, Даниэлем Себальосом, Лукой Йовичем и Браимом Диасом ради трансфера Мбаппе. Ряд футболистов также покинет мадридский клуб на правах аренды.

Спордиректор «Айнтрахта» Фреди Бобич ранее подтвердил, что немецкий клуб близок к аренде Йовича у «Реала». В соглашении может быть прописана опция выкупа футболиста.

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Все комментарии
AgamagA..
AgamagA..
13 января в 14:27
И будет купаться негр в сливках ахахах
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
13 января в 12:39
Нет форварда кроме Бензема и Зидан тренер его.
NOVA
NOVA
13 января в 12:29
это хорошо если купят мбаппе! ну вот навряд ли один игрок сможет заменить сразу шестерых!! хотя тех кто мало играет надо продавать или в аренду, которые молодые, а главное это конечно проблема продать бэйла за хорошие бабки!!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ DEIVID_Rivera (раскрыть)
13 января в 10:53
Это реал, детка! Здесь должны играть лучшие футболисты, а Бензема таким не является.
Королевский Реал
Королевский Реал
13 января в 10:28
Гольфиста и Себальоса надо первыми сбагрить.
Legend 6
Legend 6 ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
13 января в 09:26
Его Барса подпишет)
Futurista
Futurista
13 января в 09:22
cska vperiod
cska vperiod
13 января в 06:37
Мбаппе это мощь и сила!
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
13 января в 06:27
Зачем? А как же Бензема? Легенда должен доиграть до конца.
DEIVID_Rivera
DEIVID_Rivera
13 января в 06:25
Сомнительно.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
13 января в 06:18
Лучше отдайте эти деньги за Холланда
ColdSun1995
ColdSun1995
13 января в 06:00
год назад Мбаппе был бы ещё бесспорным усилением любого клуба мира. сейчас же далеко не факт, что это вероятнее всего будет успешный и очень даже окупаемый трансфер в спортивном плане)
shlifen
shlifen
13 января в 05:43
Если чисто номинально просуммировать стоимость игроков по трансфермаркту, то вроде цифры сходятся - 116 млн. евро за всех. Однако, из этой суммы 20 млн. это Гарет Бэйл, которого простите "фиг кому впаришь", 32 млн. - это Данни Себальос, за которого Арсенал вообще не факт что захочет платить (как никак уже два года по аренде играл и сказать что стал ключевым - ну как-бы нет). И наконец, больной вопрос, Иско - на первый взгляд 20 млн совсем не большая цена, но покупателя найти будет ОЧЕНЬ сложно. Поясню, в клубы второго эшелона, Аларкон сам не захочет переходить. А среди топов не так много клубов которым он бы понадобился (учитывая его манеру игры)... Иско любит подолгу возиться с мячом, иногда финтить, но чаще просто пасовать поперёк поля. Парадокс в том, что он бы мог пригодиться либо Барселоне, для модели с контролем мяча (но тут переход исключён), либо Дортмунду, на подмену Витселю (но в БД он не пойдёт сам - трофеев не соберёшь), ну либо в ПСЖ - но шейхи вроде им вообще не интересуются...

P. S. А самое странное то, что эти деньги можно было и не копить - Бэйла надо было отпускать к китайцам когда за него давали 15 лимонов (с учётом з.п. сэкономили бы лимонов 80-90), Иско и Марсело нужно было продавать ещё год назад, а Йовича не стоило и покупать за 60(!!!) лимонов. А теперь Реал вынужден будет искать, куда пристроить толпу футболистов за одно ТО, а клубы покупатели, зная что Реалу нужны деньги, будут тянуть и торговаться... =(
ДАША Д
ДАША Д
13 января в 04:37
Многие будут недовольны приходом этого игрока.
УЕСКА
УЕСКА
13 января в 04:36
Вряд ли за счет этих игроков Реал сможет выручить 150 лямов. Да и шейхи Мбаппе вряд ли отдадут. Скорее всего он продлит контракт с Псж.
нечитайло
нечитайло
13 января в 03:57
Опять махинации
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