«Реал» продаст игроков на 150 млн евро, чтобы подписать Мбаппе

«Реал» работает над летним трансфером нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
Как отмечает источник, чтобы иметь возможность подписать 22-летнего француза, мадридский клуб планирует выручить от 100 до 150 млн евро с продажи ряда футболистов. Сообщается, что «Реал» готов расстаться с Гаретом Бэйлом, Марсело, Иско, Даниэлем Себальосом, Лукой Йовичем и Браимом Диасом ради трансфера Мбаппе. Ряд футболистов также покинет мадридский клуб на правах аренды.
Спордиректор «Айнтрахта» Фреди Бобич ранее подтвердил, что немецкий клуб близок к аренде Йовича у «Реала». В соглашении может быть прописана опция выкупа футболиста.
P. S. А самое странное то, что эти деньги можно было и не копить - Бэйла надо было отпускать к китайцам когда за него давали 15 лимонов (с учётом з.п. сэкономили бы лимонов 80-90), Иско и Марсело нужно было продавать ещё год назад, а Йовича не стоило и покупать за 60(!!!) лимонов. А теперь Реал вынужден будет искать, куда пристроить толпу футболистов за одно ТО, а клубы покупатели, зная что Реалу нужны деньги, будут тянуть и торговаться... =(
P. S. А самое странное то, что эти деньги можно было и не копить - Бэйла надо было отпускать к китайцам когда за него давали 15 лимонов (с учётом з.п. сэкономили бы лимонов 80-90), Иско и Марсело нужно было продавать ещё год назад, а Йовича не стоило и покупать за 60(!!!) лимонов. А теперь Реал вынужден будет искать, куда пристроить толпу футболистов за одно ТО, а клубы покупатели, зная что Реалу нужны деньги, будут тянуть и торговаться... =(