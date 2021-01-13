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«Барселона» не хочет отпускать Фирпо в январе

13 января 2021, 16:01

Источник со ссылкой на Marca сообщает, что «Барселона» не хочет отпускать защитника Эктора Фирпо в январе.

Каталонский клуб готов расстаться с 24-летним игроком только в том случае, если поступит очень выгодное предложение. Таких предложений еще не поступало.

Напомним, ранее на игрока претендовал «Наполи».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
13 января в 18:19
Денег все равно нет ему платить.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 января в 18:05
Всё равно прийдётся растаться!
Cat01
Cat01
13 января в 16:50
Он им пока нужен
shlifen
shlifen
13 января в 16:25
Думаю что особо никто "биться" за Фирпо и не собирался... Наполи точно сможет найти другого флангового вместо Фирпо, а вот зачем он нужен каталонцам, испытывающим финансовые проблемы, мне не понятно... Тем более, сперва появлялась новость что "Барса выставила его на продажу", потом новость "Наполи хочет купить Фирпо", а теперь новость "Барса не хочет отпускать Фирпо"... Ну разве что за ОЧЕНЬ БОЛЬШУЮ сумму. =)
Это за какую же большую сумму каталонцы хотят продать игрока, которому 24, по трансфермаркту стоит 10 лимонов, и в последние пару сезонов не показал чего-то "из ряда вон"?? Весьма странная новость...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 января в 16:16
Это еще кто?
mihaluch
mihaluch
13 января в 16:15
Только очень выгодное предложение может что-то поменять.
ЮЗИК
ЮЗИК
13 января в 16:05
Не хотят пусть оплачивают
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