«Барселона» не хочет отпускать Фирпо в январе

Источник со ссылкой на Marca сообщает, что «Барселона» не хочет отпускать защитника Эктора Фирпо в январе.
Каталонский клуб готов расстаться с 24-летним игроком только в том случае, если поступит очень выгодное предложение. Таких предложений еще не поступало.
Напомним, ранее на игрока претендовал «Наполи».
Это за какую же большую сумму каталонцы хотят продать игрока, которому 24, по трансфермаркту стоит 10 лимонов, и в последние пару сезонов не показал чего-то "из ряда вон"?? Весьма странная новость...
Это за какую же большую сумму каталонцы хотят продать игрока, которому 24, по трансфермаркту стоит 10 лимонов, и в последние пару сезонов не показал чего-то "из ряда вон"?? Весьма странная новость...