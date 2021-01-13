«Барселона» не хочет отпускать Фирпо в январе

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13 января 2021, 16:01

Источник со ссылкой на Marca сообщает, что «Барселона» не хочет отпускать защитника в январе.

Каталонский клуб готов расстаться с 24-летним игроком только в том случае, если поступит очень выгодное предложение. Таких предложений еще не поступало.

Напомним, ранее на игрока претендовал «Наполи».