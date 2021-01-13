Оздоев: «В плане игры „Зенит“ смотрелся достойно в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Зенита» не считает провалом игру команды в групповом раунде Лиги чемпионов. Питерцы заняли последнее место в квартете с «Брюгге», «Лацио» и «Боруссией» Д.

Да, мы неудачно сыграли в Лиге чемпионов. Но я бы не сказал, что мы ее так сильно провалили. Нас прибил матч с «Брюгге». Это был наш матч по всем аспектам. Наш матч был с «Лацио». Наш матч был с Дортмундом. Но так получилось. Не сказать, что мы плохо выступили: в плане игры мы смотрелись достойно.