Оздоев: «В плане игры „Зенит“ смотрелся достойно в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев не считает провалом игру команды в групповом раунде Лиги чемпионов. Питерцы заняли последнее место в квартете с «Брюгге», «Лацио» и «Боруссией» Д.
Да, мы неудачно сыграли в Лиге чемпионов. Но я бы не сказал, что мы ее так сильно провалили. Нас прибил матч с «Брюгге». Это был наш матч по всем аспектам. Наш матч был с «Лацио». Наш матч был с Дортмундом. Но так получилось. Не сказать, что мы плохо выступили: в плане игры мы смотрелись достойно.
я больше ничего достойного в ЛЧ не помню
я больше ничего достойного в ЛЧ не помню
Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счёт никаких сомнений.
Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счёт никаких сомнений.
Сразу в депутаты....
Сразу в депутаты....
С Брюгге "наш матч". Только Брюгге в 3 раза чаще в створ ворот попадал.
С Боруссией "наш матч". Только Дортмунд как и Брюгге в 3 раза чаще в створ ворот попадал.
С Лацио "наш матч". Матч то Ваш, но Лацио в 10 раз больше очков набрал.....
С Брюгге "наш матч". Только Брюгге в 3 раза чаще в створ ворот попадал.
С Боруссией "наш матч". Только Дортмунд как и Брюгге в 3 раза чаще в створ ворот попадал.
С Лацио "наш матч". Матч то Ваш, но Лацио в 10 раз больше очков набрал.....
Сыграли в ЛЧ как короли... голые ))))
Сыграли в ЛЧ как короли... голые ))))
Наш был матч, наша была группа , наша была ЛЧ.......просто соперникам об этом забыли сказать.
Наш был матч, наша была группа , наша была ЛЧ.......просто соперникам об этом забыли сказать.