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Оздоев: «В плане игры „Зенит“ смотрелся достойно в Лиге чемпионов»

13 января 2021, 22:09

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев не считает провалом игру команды в групповом раунде Лиги чемпионов. Питерцы заняли последнее место в квартете с «Брюгге», «Лацио» и «Боруссией» Д.

Да, мы неудачно сыграли в Лиге чемпионов. Но я бы не сказал, что мы ее так сильно провалили. Нас прибил матч с «Брюгге». Это был наш матч по всем аспектам. Наш матч был с «Лацио». Наш матч был с Дортмундом. Но так получилось. Не сказать, что мы плохо выступили: в плане игры мы смотрелись достойно.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 15:18
только по чистой случайности не вышли с 1 места !
Dzinvlad
Dzinvlad ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
18 января в 16:06
Достойно это когда выигрывают
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Dzinvlad (раскрыть)
14 января в 13:33
Нет. В этот раз Краснодар достойно сыграл одну игру с Челси.И терпимо с Ренном.
Garrincha58
Garrincha58
14 января в 11:59
когда футболист говорит такой бред думаешь а правда наверное что все футболисты туповатые
Pivria
Pivria
14 января в 09:03
Он наверно таблицу наоборот смотрит 🤣
Dzinvlad
Dzinvlad
14 января в 05:33
Достойно играл "Ростов" с "Баварией", "Аяксом" и "Эйнховеном". После 2015 года
я больше ничего достойного в ЛЧ не помню
Насмешник
Насмешник
14 января в 01:41
    Бубнин
    Бубнин
    14 января в 01:05
    Так и есть. Да и результат тоже достойный.
    STVA 1
    STVA 1
    14 января в 00:35
    Да ужжжж)
    Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счёт никаких сомнений.
    Faustello
    Faustello ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    14 января в 00:15
    Даже не читая комменты, сочувствую ФК зенит, когда такие спикеры всплывают...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    13 января в 23:52, ред.
    Все же Оздоеву не стоит в тренеры идти...
    Сразу в депутаты....
    ВиммБилльДанн
    ВиммБилльДанн
    13 января в 23:50
    Даааа, тут и окулист не поможет...
    С Брюгге "наш матч". Только Брюгге в 3 раза чаще в створ ворот попадал.
    С Боруссией "наш матч". Только Дортмунд как и Брюгге в 3 раза чаще в створ ворот попадал.
    С Лацио "наш матч". Матч то Ваш, но Лацио в 10 раз больше очков набрал.....
    Ironigor
    Ironigor
    13 января в 23:35
    Мага - "Срочно требуются окулист" !!!!!
    ТТ
    ТТ
    13 января в 23:29
    Все игры с Зенитом в ЛЧ были достойные!!!!!
    makkie
    makkie
    13 января в 23:29
    О да, мы все оценили!
    Сыграли в ЛЧ как короли... голые ))))
    Аксинья
    Аксинья
    13 января в 23:27
      xajaks
      xajaks
      13 января в 23:18
      походу мы с ним разные матчи смотрели....
      Болот Сарбанов
      Болот Сарбанов
      13 января в 23:17
      Страшно подумать какой должен быть футбол, если иметь ввиду - "не достойно смотрелись".
      Rheinfall
      Rheinfall
      13 января в 23:07
      пьяный бред не иначе.
      sihafazatron
      sihafazatron
      13 января в 23:01
      уже отмечает старый новый год?)))
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      13 января в 22:59
      Осталось спросить , а он из какой ложи смотрел игру? Ингуш думает, что мы все футбол не смотрим и поверим его словам?
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      13 января в 22:53
      Вот так дела обстояли . Было все наше, но заморские "хулиганы" все отобрали и лишили нас наших же побед.
      Наш был матч, наша была группа , наша была ЛЧ.......просто соперникам об этом забыли сказать.
      beefs
      beefs
      13 января в 22:53
      ужас что он несет и что же он считает провалом, подождем...
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
      АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
      13 января в 22:46, ред.
      козлодоев пошутил ,наверно перепил в новый год,если он так оценивает свою игру то это полный пи-ец
      За адекватность
      За адекватность
      13 января в 22:44
      "Но я бы не сказал, что мы ее так сильно провалили."
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      13 января в 22:39
      Готовимся. Флагман покидает дно, выходит на перископную глубину и выпускает торпеды в эскадру противников! Словом , бац-бац!
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      13 января в 22:38
      Новогодний юмор - он такой!!!
      drug01
      drug01
      13 января в 22:35
      Зачем так говоришь можешь за это получить...
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      13 января в 22:34
      да нихрена
      berda2003
      berda2003
      13 января в 22:33
      жертва пьяной акушерки - жизнерадостный рахит... и таких полно.
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