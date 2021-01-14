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Агент Мендеш ищет для главного тренера «Вулверхэмптона» новый клуб

14 января 2021, 11:32

Известный футбольный агент Жорже Мендеш ищет новый клуб для главного тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту, сообщает The Sun.

Утверждается, что репутация португальского специалиста выросла с тех пор, как он занял пост наставника «волков». По информации источника, кандидатура Санту была предложена лондонскому «Арсеналу» после неудачного начала сезона «канониров».

Однако, как отмечается, последние результаты подопечных Микеля Артеты положили конец этим переговорам, и Мендеш начал поиски нового клуба для Санту.

Недавно FA оштрафовала Санту за критику арбитра.

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Graceful 713
Graceful 713
14 января в 22:20
Сейчас бы верить этой донной газетенке. Санту сам не уйдет из клуба, строит коллектив. Собрал игроков под себя, которые зададут жару в следующем сезоне, им всем по 20 лет то.
A.S.A
A.S.A
14 января в 13:19
Если руководство Волков решило избавиться от Нуну, то это самая дурная затея!
Именно Сантуш создал эту команду, выростив их от "волчков" чемпионшипа, до настоящей "волчей стаи" которая не только стала очень крепким коллективом в АПЛ,но и спустя длительное время вновь вернулась в еврокубки!
Да сейчас команда идет в нижней части турнирной таблице, но это все временные трудности...команду покинул Жота,который был одним из основных лидеров атаки, второй лидер Хименес получил серьезную травму....команде просто нужно время для перестройки, видь играют они хорошо, просто с реализацией пооблемы, но я уверен это дело поправимое!
Удачи Волкам!!!
А Нуну точно без работы не останется!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
14 января в 12:40
отсутствие Рауля и продажа Жоты, серьёзно ударила по Волкам. Несмотря,что клуб расположился чуть выше аутсайдеров,я бы не сказал что это заслуженное место.игра у них построена отлична,но просто им чуть чуть не везёт,что сказывается на результатах. Так,что этот сезон скажем так "провальный",но в целом тренер и команда - одно целое,полное взаимопонимание и не надо искать другой клуб,когда и в этом не всё так плохо. Быть может Мендеш "забыл",в суете с Погба, что Сантуш вытаскивал клуб из ЧШ.
Руководство навряд ли отправит в отставку Нуну,за "плохие" результаты, даже Клинки не уволили Уайлдера.а там и ни игры и ни результатов - нет.
Wolverhampton
Wolverhampton
14 января в 11:54
Не самая лучшая новость.
drug01
drug01
14 января в 11:46
Придётся долго ждать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 января в 11:34
Это его работа...
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