Агент Мендеш ищет для главного тренера «Вулверхэмптона» новый клуб

Известный футбольный агент Жорже Мендеш ищет новый клуб для главного тренера «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту, сообщает The Sun.
Утверждается, что репутация португальского специалиста выросла с тех пор, как он занял пост наставника «волков». По информации источника, кандидатура Санту была предложена лондонскому «Арсеналу» после неудачного начала сезона «канониров».
Однако, как отмечается, последние результаты подопечных Микеля Артеты положили конец этим переговорам, и Мендеш начал поиски нового клуба для Санту.
Недавно FA оштрафовала Санту за критику арбитра.
Руководство навряд ли отправит в отставку Нуну,за "плохие" результаты, даже Клинки не уволили Уайлдера.а там и ни игры и ни результатов - нет.
Руководство навряд ли отправит в отставку Нуну,за "плохие" результаты, даже Клинки не уволили Уайлдера.а там и ни игры и ни результатов - нет.
Именно Сантуш создал эту команду, выростив их от "волчков" чемпионшипа, до настоящей "волчей стаи" которая не только стала очень крепким коллективом в АПЛ,но и спустя длительное время вновь вернулась в еврокубки!
Да сейчас команда идет в нижней части турнирной таблице, но это все временные трудности...команду покинул Жота,который был одним из основных лидеров атаки, второй лидер Хименес получил серьезную травму....команде просто нужно время для перестройки, видь играют они хорошо, просто с реализацией пооблемы, но я уверен это дело поправимое!
Удачи Волкам!!!
А Нуну точно без работы не останется!
Именно Сантуш создал эту команду, выростив их от "волчков" чемпионшипа, до настоящей "волчей стаи" которая не только стала очень крепким коллективом в АПЛ,но и спустя длительное время вновь вернулась в еврокубки!
Да сейчас команда идет в нижней части турнирной таблице, но это все временные трудности...команду покинул Жота,который был одним из основных лидеров атаки, второй лидер Хименес получил серьезную травму....команде просто нужно время для перестройки, видь играют они хорошо, просто с реализацией пооблемы, но я уверен это дело поправимое!
Удачи Волкам!!!
А Нуну точно без работы не останется!