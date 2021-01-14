Агент Мендеш ищет для главного тренера «Вулверхэмптона» новый клуб

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14 января 2021, 11:32

Известный футбольный агент Жорже Мендеш ищет новый клуб для главного тренера «Вулверхэмптона» , сообщает The Sun.

Утверждается, что репутация португальского специалиста выросла с тех пор, как он занял пост наставника «волков». По информации источника, кандидатура Санту была предложена лондонскому «Арсеналу» после неудачного начала сезона «канониров».

Однако, как отмечается, последние результаты подопечных Микеля Артеты положили конец этим переговорам, и Мендеш начал поиски нового клуба для Санту.

Недавно FA оштрафовала Санту за критику арбитра.