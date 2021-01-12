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Конте собирается покинуть «Интер» по окончании сезона

12 января 2021, 10:53

Tuttosport сообщает, что главный тренер «Интера» Антонио Конте собирается покинуть клуб по окончании сезона.

Утверждается, что между наставником и руководством клуба существуют разногласия, которые не позволят продолжить сотрудничество.

В данный момент «Интер» занимает вторую позицию в таблице Серии А. Многие пророчат миланской команде Скудетто в этом сезоне.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ Интер Рулит (раскрыть)
18 января в 11:39
    Интер Рулит
    Интер Рулит
    13 января в 09:35
    можно подумать кто то из руководства будет об этом жалеть.Да гнать Антонио Конте в шею нужно из Интера.Смысл держать тренера.который за 2 сезона не смог даже выйти из группы ЛЧ?
    Интер Рулит
    Интер Рулит ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
    13 января в 09:29
    а какая у него там сказка была?Что вообще Конте смог выиграть?Чемпионат я вообще за турнир не считаю,он нужен только лишь для попадания в еврокубки
    buzzila
    buzzila
    12 января в 22:03
    Теперь приходят на ум параллели с другим топ-тренером поколения Конте, которого ранее сватали в Интер. Только в отличие от Антошки Диего не ноет, а делает дело. И хотя жизнь всякое в жизни случиться может, думается что Симеоне именно Ювентус тренировать бы не стал.
    А теперь вот вопрос, Конте думал про клуб, когда заказывал высокооплачиваемых ветеранов на уже занятые позиции? Под него покупали Асамоа из Юве, купили Дармиана, Янга, Коларова. Это только фланговые дефы. Ему не вышел лицом Наингголан, подавай Видаля. Сенси просто не уровень для топов. Единственный его протежеКто тянет, это Лукаку. Но Икарди в мертвом Интере забавал по 25 без поддержки. Барелла и Хакими не с его подачи куплены. Из тех, кого он хотел, не купили Канте. Но это не серьезно просто. Там ценник и Челси не особо эти деньги нужны.
    Короче, если уйдет при таком результате, репутация будет совсем не та.
    Graceful 713
    Graceful 713 ответ Comentarios (раскрыть)
    12 января в 22:02
    Когда тебе покупают за сорокет всякий табуреток вместо запрошенных игроков, то недовольство со стороны тренера будут по делу
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    12 января в 16:03
    Интеру для стабильности не хватает Сарри-болла,они ещё в него не играли.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    12 января в 16:00
    Конте понял,что против кармы не попрёшь. Я уже давно об этом твержу,что туринская сказка была у него в Ювентусе.
    Project Pandora
    Project Pandora
    12 января в 14:49
      cska vperiod
      cska vperiod
      12 января в 14:26
      Не очень получается у Антонио в Интере.
      Ozabot
      Ozabot
      12 января в 13:06
      Ему уже все по барабану. Сидит на чемоданах и уже ищет следующий клуб. Это видно и по игре: если вначале ничего не получается, то потом он откровенно забивает на команду. Пока «Интер» тащит только опыт игроков, а не способности тренера.
      Comentarios
      Comentarios
      12 января в 12:20
      У Конте одна и таже фиговина , не получается и быстро сдается .. в Челси тож были разногласия с Абрамовичем
      Manny_Pacquiao
      Manny_Pacquiao
      12 января в 12:13
      Конте так и без работы останется. Моур и Почеттино полтора года ждали новой работы, а аллегри до сих пор сидит.
      DEIVID_Rivera
      DEIVID_Rivera
      12 января в 12:02
      Разочаровался Антошка. Любимых Видаля и Коларова ему подписали, а в ЛЧ провал, да и в Серии А всякие Сампдории кусают, оставляя без ничего.
      dimagas2
      dimagas2
      12 января в 11:50, ред.
      Давно пора ,уже после финала в ЛЕ видно что тренер не тянет.Что-то ему все время мешает))
      Еноты за Арсенал
      Еноты за Арсенал
      12 января в 11:12
      Известно, какие разногласия... Ему всех любимых пенсионеров скупили, но Антошка - не Антошка, если все равно не будет ходить и на каждом углу шептать, что руководство не купило ему тех игроков, которых он просил, и именно поэтому он занял последнее место в группе ЛЧ)

      Даже терпеливый Джан, который стабильно на контракте Мариани, Абиссо и других держит, чтобы только обеспечить более-менее приличный результат, и тот может вспылить в конце концов от привычки Конте всегда объявлять себя белым и пушистым в любой ситуации.
      Я на стреме
      Я на стреме
      12 января в 11:07
      взаимно задолбались друг от друга
      beefs
      beefs
      12 января в 10:56
      это всегда когда то наступает...
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