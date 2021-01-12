Конте собирается покинуть «Интер» по окончании сезона

1610437995

12 января 2021, 10:53

Tuttosport сообщает, что главный тренер «Интера» собирается покинуть клуб по окончании сезона.

Утверждается, что между наставником и руководством клуба существуют разногласия, которые не позволят продолжить сотрудничество.

В данный момент «Интер» занимает вторую позицию в таблице Серии А. Многие пророчат миланской команде Скудетто в этом сезоне.