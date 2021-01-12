Конте собирается покинуть «Интер» по окончании сезона

Tuttosport сообщает, что главный тренер «Интера» Антонио Конте собирается покинуть клуб по окончании сезона.
Утверждается, что между наставником и руководством клуба существуют разногласия, которые не позволят продолжить сотрудничество.
В данный момент «Интер» занимает вторую позицию в таблице Серии А. Многие пророчат миланской команде Скудетто в этом сезоне.
Даже терпеливый Джан, который стабильно на контракте Мариани, Абиссо и других держит, чтобы только обеспечить более-менее приличный результат, и тот может вспылить в конце концов от привычки Конте всегда объявлять себя белым и пушистым в любой ситуации.
Даже терпеливый Джан, который стабильно на контракте Мариани, Абиссо и других держит, чтобы только обеспечить более-менее приличный результат, и тот может вспылить в конце концов от привычки Конте всегда объявлять себя белым и пушистым в любой ситуации.