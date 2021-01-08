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«Реал» выбрал будущего преемника Зинедина Зидана

08 января 2021, 10:36

Мадридский «Реал» определился с кандидатурой специалиста, который возглавит команду после нынешнего главного тренера Зинедина Зидана.

AS утверждает, что руководство мадридского клуба видит в своем легендарном футболисте Рауле Гонсалесе, в настоящее время руководящем второй командой «сливочных», единственного возможного кандидата на смену Зидану в будущем.

Отмечается, что на эту роль рассматривался Маурисио Почеттино, однако идея была отвергнута, так как аргентинец возглавил «Пари Сен-Жермен» в начале января.

Рауль возглавляет вторую команду «Реала» с 2019 года. Под его руководством коллектив прошлым летом стал победителем Юношеской лиги УЕФА.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 января в 17:08
рановато ему ещё
Dauletbek
Dauletbek
09 января в 23:03
Я чё то не понял, а Зидан что уходит?
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
08 января в 19:51
Не понимаю какой смысл ставить бывших футболистов сразу тренерами топ-клубов. Пускай сначала несколько сезонов на других клубах потренируются и там уже видно что за тренер. Один такой в Челси уже дал гари в этом сезоне.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
08 января в 15:24
Блин ну какой Рауль. Пускай для начала Шальке возглавит и там шишки набивает. После Зидана, я думаю это нескоро случится, я бы хотел увидеть Нагельсмана. Вот он новый реал сможет построить, лишь бы молодежь талантливая попалась.
Санчо Панса
Санчо Панса
08 января в 14:26
Да, Рауль вполне созрел для роли главного тренера! А в помощники к нему можно Фернандо Йерро, Роберто Карлоса и Клода Макелеле. Тем более, что все они имеют тренерский опыт! Я за то, чтобы у руля королевского клуба был экс-мадридист.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ Брулин (раскрыть)
08 января в 14:15, ред.
что значит тоже? Рауль - это настоящая легенда Реала,ну типа Дель Пьеро Джерарда,Тотти, и надеюсь Рамоса. Рауля не за какие деньги не продавали и он был верен клубу от начала и до конца,никуда не собирался переходить. Правда потом с ним как то не красиво обошлись и в Бунду отправили. Да и с Роналду - тоже самое,ещё и травлю в благодарность устроили. Поэтому Реал терпеть не могу.за их отношение к выдающимся Личностям. А теперь Рауль пусть тренерует,не удивлюсь если через 10 лет,будут умолять Роналду возглавить этот клуб,но Криш уверен что откажется.он не прощает таких подлостей с изнасилованием.
Брулин
Брулин
08 января в 14:06
Собственно, сам Зидан тоже долгое время работал в структуре Реала, пока не стал в итоге главным тренером. Ну, а Раулю успехов, он тоже легенда Реала.
sir_Alex
sir_Alex ответ Василий 50 (раскрыть)
08 января в 13:39
Согласен.
mangox22
mangox22
08 января в 13:10
А я бы белорусса рссмотрел ,тренер не тренер а по отмазкам лучший в мире!
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
08 января в 12:32
видать Пересу стало дорого содержать Зидана на своём иждивении. Все деньги ушли на Чакыра и Оливера. Рауль это Легенда Реала,как впрочем и Роналду и Икер,поэтому Гонсалес особо на трансферы раскручивать не будет,а королевичам нужна финансовая передышка,потому что у алжирца аппетиты дайбог!
Василий 50
Василий 50
08 января в 12:23
Рауль не потянет.
ЮЗИК
ЮЗИК
08 января в 11:58
Хорошо что именно Рауль будет наследником
vlasovca
vlasovca
08 января в 11:41
А почему бы и нет?
cska vperiod
cska vperiod
08 января в 11:39
Рауль так Рауль, удачи ему!
VAN ARM
VAN ARM
08 января в 11:36
когда нет тем начинаются фантазии)))
nikoladolgov
nikoladolgov
08 января в 11:00
Карпуша сделал бы из этих лузеров команду !
Валера верим !
particular
particular
08 января в 10:49
Утверждение броское, но не очевидное...
ДСА
ДСА
08 января в 10:48
Вполне возможный расклад.
3веpобой
3веpобой
08 января в 10:47
Хорошая идея. Легенда клуба у руля команды это правильно.
beefs
beefs
08 января в 10:40
неожиданный поворот, риск большой...
Cat01
Cat01
08 января в 10:37
Желаем удачи вперёд
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