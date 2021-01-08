«Реал» выбрал будущего преемника Зинедина Зидана

Мадридский «Реал» определился с кандидатурой специалиста, который возглавит команду после нынешнего главного тренера Зинедина Зидана.
AS утверждает, что руководство мадридского клуба видит в своем легендарном футболисте Рауле Гонсалесе, в настоящее время руководящем второй командой «сливочных», единственного возможного кандидата на смену Зидану в будущем.
Отмечается, что на эту роль рассматривался Маурисио Почеттино, однако идея была отвергнута, так как аргентинец возглавил «Пари Сен-Жермен» в начале января.
Рауль возглавляет вторую команду «Реала» с 2019 года. Под его руководством коллектив прошлым летом стал победителем Юношеской лиги УЕФА.
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