«Реал» выбрал будущего преемника Зинедина Зидана

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08 января 2021, 10:36

Мадридский «Реал» определился с кандидатурой специалиста, который возглавит команду после нынешнего главного тренера .

AS утверждает, что руководство мадридского клуба видит в своем легендарном футболисте Рауле Гонсалесе, в настоящее время руководящем второй командой «сливочных», единственного возможного кандидата на смену Зидану в будущем.

Отмечается, что на эту роль рассматривался Маурисио Почеттино, однако идея была отвергнута, так как аргентинец возглавил «Пари Сен-Жермен» в начале января.