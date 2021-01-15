Артета: «„Арсеналу“ не хватило свежести и качества игры в атаке»

Главный тренер «Арсенала» дал комментарий после домашнего матча с «Кристал Пэлас» (0:0) в рамках 18-го тура АПЛ .

Нам не хватало некоторой свежести и качества игры в атаке. У нас было много подходов, но без по-настоящему голевых моментов. Я хотел увидеть сегодня победу и несколько забитых мячей, но мы устали. Мы теряли мяч, но я не могу пенять на боевой дух. Одного его было недостаточно.

Рой Ходжсон играл так на протяжении всей своей карьеры. Именно так он обыгрывал множество классных команд. У нас был план на игру, но подвела реализация.

Мы создали множество опасных ситуаций против глубоко обороняющейся команды, но нам не хватало качества в завершении атак. Вероятно, мы сделали недостаточно для победы.

Мы много играем, и вы видите, что усталость сильно сказывается на результате. Нам не хватало качества игры в атаке, чтобы выиграть этот матч.