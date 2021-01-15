ГлавнаяНовости

Артета: «„Арсеналу“ не хватило свежести и качества игры в атаке»

15 января 2021, 01:31
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после домашнего матча с «Кристал Пэлас» (0:0) в рамках 18-го тура АПЛ.

Нам не хватало некоторой свежести и качества игры в атаке. У нас было много подходов, но без по-настоящему голевых моментов. Я хотел увидеть сегодня победу и несколько забитых мячей, но мы устали. Мы теряли мяч, но я не могу пенять на боевой дух. Одного его было недостаточно.

Рой Ходжсон играл так на протяжении всей своей карьеры. Именно так он обыгрывал множество классных команд. У нас был план на игру, но подвела реализация.

Мы создали множество опасных ситуаций против глубоко обороняющейся команды, но нам не хватало качества в завершении атак. Вероятно, мы сделали недостаточно для победы.

Мы много играем, и вы видите, что усталость сильно сказывается на результате. Нам не хватало качества игры в атаке, чтобы выиграть этот матч.

Все новости
Агент Данило опроверг информацию об успешном медосмотре для ЦСКА
Сегодня, 00:23 Комментарии4
Тренер «Аякса»: «„Спартак“? Промес хочет играть за нас. Мы им довольны»
Вчера, 23:44 Комментарии5
«Великий футболист впишется в любую команду». Почеттино — о Месси
Вчера, 22:45 Комментарии13
Скаут из Серии А: «В РПЛ есть 3-4 игрока, которыми интересуются в Италии»
Вчера, 20:17 Комментарии16
Оскар: «Я бы хотел вернуться в „Челси“»
Вчера, 16:14 Комментарии5
Пранделли: «Посмотрим, какие качества Кокорин сможет добавить команде»
Вчера, 14:37 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 января в 07:43
Арсенал какойто не такой!😜
ЮЗИК
ЮЗИК
15 января в 05:38
Арсенал опять разочаровал
ДСА
ДСА
15 января в 04:16
Такое теперь случается постоянно.
1bear
1bear
15 января в 01:45
Арсеналу не хватило нормального тренера
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100