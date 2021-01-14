Баринов вернулся на поле спустя 4,5 месяца

Официальный твиттер «Локомотива» показал возвращение на поле полузащитника Дмитрия Баринова после разрыва крестообразной связки, который он получил в августе 2020 года.
Я ждал эти сборы, как не жду своего дня рождения.
«Я ждал эти сборы, как не жду своего дня рождения»— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 14, 2021
Главный момент дня: спустя 4,5 месяца Дима Баринов впервые надел бутсы и вышел тренироваться на поле! 💪🏻
Ты бездушен, если не заплачешь на этом моменте! 🥺 pic.twitter.com/vw0VC2B9qM
Здоровья и удачи!!!
Здоровья и удачи!!!