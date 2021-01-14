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Баринов вернулся на поле спустя 4,5 месяца

14 января 2021, 22:35

Официальный твиттер «Локомотива» показал возвращение на поле полузащитника Дмитрия Баринова после разрыва крестообразной связки, который он получил в августе 2020 года.

Я ждал эти сборы, как не жду своего дня рождения.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 января в 15:58
самые лучшие пожелания !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
15 января в 12:22
Молодчина ,Дима ! Искренне за тебя переживал ! Ждём Сашу Соболева !
Locomotive Breath
Locomotive Breath
15 января в 07:24
Это хорошая новость!!!
Здоровья и удачи!!!
RamonCSKA
RamonCSKA
14 января в 23:40
Молодец быстро восстановился, пока самый перспективный опорник нашего чемпа
Cat01
Cat01
14 января в 23:15
Здоровья и удачи тебе,....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 января в 22:49
Хороший парнишка. Здоровья ему и больше никаких травм не получать. Востанавливайся постепенно. Еще пару месяцев не играть придется.
beefs
beefs
14 января в 22:37
с возвращением, удачи...
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