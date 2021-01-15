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Довбня вернулся в «Торпедо»

15 января 2021, 11:35

Экс-голкипер «Ротора» Александр Довбня продолжит карьеру в «Торпедо».

Контракт 33-летнего футболиста рассчитан на полтора года и предусматривает возможность продления. За «чёрно-белых» вратарь будет выступать под 39-м номером.

Довбня выступал за «Торпедо» с 2012 по 2013 год.

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ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Mikki (раскрыть)
15 января в 20:45
Спасибо
Cat01
Cat01
15 января в 12:19
Желаем успешной игры
shlomo
shlomo
15 января в 12:06
Возвращение блудного сына.....
mihaluch
mihaluch
15 января в 11:47
Возвращаться плохая примета.
Mikki
Mikki ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
15 января в 11:46, ред.
Добрый день.

Лучший игрок по сумме всех его личных команд за прошедшие сутки возглавляет на один день команду пользователей (аналогично работает у vip, модераторов и администраторов). На следующий день команда передается следующему лучшему игроку и т.д. О победе за прошедшие сутки и получении команды своей группы игрок будет оповещен в колокольчик.
https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=54

Савич доступен, скрольте вниз.
КЭТиК
КЭТиК
15 января в 11:44
Когда-то был сильный вратарь, сейчас не знаю.
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