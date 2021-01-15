Довбня вернулся в «Торпедо»

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15 января 2021, 11:35

Экс-голкипер «Ротора» продолжит карьеру в «Торпедо».

Контракт 33-летнего футболиста рассчитан на полтора года и предусматривает возможность продления. За «чёрно-белых» вратарь будет выступать под 39-м номером.

Довбня выступал за «Торпедо» с 2012 по 2013 год.