Довбня вернулся в «Торпедо»

Экс-голкипер «Ротора» Александр Довбня продолжит карьеру в «Торпедо».
Контракт 33-летнего футболиста рассчитан на полтора года и предусматривает возможность продления. За «чёрно-белых» вратарь будет выступать под 39-м номером.
Довбня выступал за «Торпедо» с 2012 по 2013 год.
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Лучший игрок по сумме всех его личных команд за прошедшие сутки возглавляет на один день команду пользователей (аналогично работает у vip, модераторов и администраторов). На следующий день команда передается следующему лучшему игроку и т.д. О победе за прошедшие сутки и получении команды своей группы игрок будет оповещен в колокольчик.
https://www.soccer.ru/fantasy/rules?turnir=54
Савич доступен, скрольте вниз.