«Ахмат» подписал румынского форварда

Президент «Ахмата» Магомед Даудов объявил о трансфере нападающего клуба «Вииторул» Габриэля Янку. Контракт 26-летнего футболиста с грозненским клубом рассчитан на три с половиной года.
Футболист прибыл в расположение клуба, прошёл медицинское обследование и провёл первую тренировку. Клуб в течение определённого времени внимательно следил за выступлением игрока за «Вииторул» и сборную. Я приветствую нашего новичка, желаю ему удачи и говорю: «Добро пожаловать в „Ахмат!“».
Накануне полузащитник Олег Иванов покинул команду. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
За сборную Румынии нападающий отыграл четыре матча.
За сборную Румынии нападающий отыграл четыре матча.