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«Ахмат» подписал румынского форварда

13 января 2021, 18:28

Президент «Ахмата» Магомед Даудов объявил о трансфере нападающего клуба «Вииторул» Габриэля Янку. Контракт 26-летнего футболиста с грозненским клубом рассчитан на три с половиной года.

Футболист прибыл в расположение клуба, прошёл медицинское обследование и провёл первую тренировку. Клуб в течение определённого времени внимательно следил за выступлением игрока за «Вииторул» и сборную. Я приветствую нашего новичка, желаю ему удачи и говорю: «Добро пожаловать в „Ахмат!“».

Накануне полузащитник Олег Иванов покинул команду. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

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PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
13 января в 21:25
Мышей ловить надо🤣🤣🤣
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ ТТ (раскрыть)
13 января в 21:15
Спс! Тогда почему он играет не за нас?!😜😉🤣
ТТ
ТТ ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
13 января в 20:15, ред.
Дима, специально для тебя!)).......В прошлом сезоне Янку стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии, забив 18 голов и отдав девять ассистов в 28 матчах. В нынешнем розыгрыше турнира игрок отличился четырьмя забитыми мячами в девяти встречах.
За сборную Румынии нападающий отыграл четыре матча.
ДСА
ДСА
13 января в 19:20
Вот цыгане и до Чечни добрались.
STVA 1
STVA 1
13 января в 19:07
Baggio R.
Baggio R.
13 января в 19:02
Помнится, в Химках в свое время играл Настя Чех. Ахмат решил не отставать и подписал Янку)
Сп62
Сп62
13 января в 19:01
Если считают, что надо, значит тому и быть.
Cat01
Cat01
13 января в 18:59
Надо будет посмотреть его
PATRIOT1965
PATRIOT1965
13 января в 18:34
Удачи в Ахмате!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 января в 18:29
Что за гусь?
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