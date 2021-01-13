«Ахмат» подписал румынского форварда

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13 января 2021, 18:28

Президент «Ахмата» Магомед Даудов объявил о трансфере нападающего клуба «Вииторул» . Контракт 26-летнего футболиста с грозненским клубом рассчитан на три с половиной года.

Футболист прибыл в расположение клуба, прошёл медицинское обследование и провёл первую тренировку. Клуб в течение определённого времени внимательно следил за выступлением игрока за «Вииторул» и сборную. Я приветствую нашего новичка, желаю ему удачи и говорю: «Добро пожаловать в „Ахмат!“».

Накануне полузащитник Олег Иванов покинул команду. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.